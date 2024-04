Country / SAIBA MAIS

Criada na roça, Rafaela Silva entrega transformação com o agro: 'Tomei meu rumo'

Na cidade de Cajuru, no interior de São Paulo, a jovem atua no agro com o gado de corte e a produção leiteira, além da venda de verduras

Rafaela Silva soma milhares de seguidores nas redes sociais - FOTO: PATRÍCIA SILVA