Casal da pecuária, Anderson Nunes e Dinair Gomes se reinventam diante da força e do valor do campo

Busca pela qualidade de vida encorajou o casal a abraçar mudanças e investir na pecuária

Embora o agro nunca tenha permeado a história de Dinair Gomes (51) e Anderson Nunes (39), o desejo pela prosperidade e a busca pela liberdade financeira levaram o casal a investir no setor. “Quando estamos trabalhando para construir o sonho de outras pessoas, os nossos são construídos à prestação. Na nossa região, o agro sempre foi bem forte e a atividade pecuária despertou atenção”, relembra Dinair, que vive em Alcinópolis, no Mato Grosso do Sul.

Juntos há 11 anos, eles reuniram todas as economias e decidiram investir na compra de algumas cabeças de gado, que viriam a se tornar a nova fonte de renda da família: a recria e engorda de fêmeas. “No início, nós não tínhamos ninguém para nos ensinar, fomos aprendendo tudo na raça”, relembra Anderson, orgulhoso das conquistas.

Diante do novo papel – de pecuaristas –, eles contam suas experiências nas redes sociais, onde são conhecidos como o Casal da Pecuária e somam quase 100000 seguidores. “A principal transformação foi na qualidade de vida. Fazemos o que amamos e somos muito abençoados. Temos paz e leveza”, comemora Dinair, que também destaca a força do relacionamento a dois. “A nossa união se solidifica e fortalece diariamente”, afirma ela, com olhar apaixonado.

FOTOS: GABY GUIMARÃES E AGRADECIMENTOS: LC MODA COWNTRY