Especialista em doma racional, Pércia Rocha se consagra como inspiração no campo: 'Sempre sonhei'

Com uma trajetória marcada por determinação, paixão e superação, Pércia Rocha (36) se destaca como uma das principais referências em manejo de animais no Brasil. Formada em Agricultura e Zootecnia, ela atua com doma racional e bem-estar de bovinos, na cidade de Uberaba, em Minas Gerais.

“Os animais têm uma grande necessidade de se adaptar à sua primeira lactação, apresentando, assim, menores riscos de acidentes, maior interação humano-animal, maior produção, maior facilidade para ejeção do leite, descarte do uso da ocitocina exógena, entre outros”, explica ela, sempre atenta às mudanças do setor.

Além do trabalho diário, Pércia é instrutora nos cursos de Doma Racional de Novilhas para Ordenha e Manejo Racional e Bem-estar Animal. “Profissionalmente falando, sou a mulher que sempre sonhei ser”, entrega ela, orgulhosa de sua jornada.

Por meio do humor nas redes sociais, a especialista tem usado sua influência para contribuir com o crescimento da presença feminina no agronegócio e para a valorização do campo. “Fico muito feliz em ver mulheres se destacando no agro e sendo cada vez mais participativas neste cenário. É nos apoiando e buscando incentivo umas das outras que enfrentaremos os desafios”, reflete.

FOTOS: LUCAS TADEU