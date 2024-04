Engenheira mecânica Ângela Van Lieshout encontra no Agro a sua verdadeira vocação

Ao equilibrar a gestão das fazendas com a presidência da Comissão das Mulheres da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), ela promove o empoderamento feminino no campo

Determinada e Inspiradora, Ângela Van Lieshout, 51 anos, iniciou sua jornada de conexão com o agronegócio aos 13 anos, quando começou a namorar seu hoje esposo, Eduardo Willy van Lieshout, 52 anos, filho de um produtor rural. Vinda de uma família de comerciantes de Não Me Toque (RS), sua cidade natal, Ângela logo se viu imersa no universo do campo – uma realidade que se solidificou ainda mais quando se mudou para Goiás, acompanhando seu marido.

A decisão de mergulhar de cabeça no agronegócio veio anos depois, quando Eduardo decidiu suspender a sociedade com um irmão e Ângela assumiu a gerência das finanças da fazenda. Apesar dos desafios enfrentados como mulher em um ambiente predominantemente masculino, ela foi respeitada e apoiada pelo esposo, consolidando sua posição na gestão da propriedade. “Embora ainda existam desafios, a presença crescente de mulheres no agronegócio tem contribuído para a redução do preconceito”, afirma

Sua atuação na fazenda – que produz soja, milho, feijão e pecuária de corte – teve destaque devido ao seu olhar atento às necessidades de seus funcionários, principalmente das mulheres. Daí ela ter promovido, em 2022, o primeiro Dia do Campo em sua fazenda, evento que reuniu uma série de atividades que combinavam capacitação técnica com cuidados pessoais.

A iniciativa rendeu o convite para assumir a presidência da Comissão das Mulheres da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg). Em sua gestão, Ângela promove eventos e capacitações voltadas para o empoderamento feminino (para todas as mulheres no estado de Goiás) no setor agrícola. “É muito importante oferecer não apenas conhecimento técnico, mas também apoio emocional e cuidado às mulheres rurais”, diz.

Ângela compartilha sua filosofia de trabalho, que envolve equilibrar a gestão financeira da fazenda com sua atuação na Faeg, buscando sempre o engajamento e o sentimento de pertencimento das mulheres no campo. Sua formação em engenharia mecânica, pela Universidade de Passo Fundo (RS), tem sido um diferencial, proporcionando-lhe uma visão ampla e exigente do negócio agrícola.

Além disso, ela destaca o envolvimento de sua família no agronegócio, incluindo seus filhos, Eduarda, 25 anos, e Pedro Henrique, 20 anos, que estão seguindo carreiras relacionadas ao campo. Mesmo nos momentos de lazer, o agro continua presente, mas ela e seu esposo têm um acordo: deixar as preocupações da fazenda fora desse tempo.