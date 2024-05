Com look transparente ousado, a atriz Meg Ryan chama atenção em rara aparição no Met Gala 2024; confira as fotos!

A atriz norte-americana Meg Ryan fez uma rara aparição ao aparecer no MET Gala 2024. O evento anual de moda acontece nesta segunda-feira, 6, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, e contou a presença ilustre da artista.

Aos 62 anos, a eterna Sally do filme 'Harry e Sally, feitos um para o outro', voltou ao tapete vermelho do evento após mais de duas décadas sem participar do MET Gala. A última vez que esteve presente na ocasião foi em 2021.

Meg usou look super ousado ao desfilar pelas escadarias do museu. Seu vestido foi assinado por Michael Kors e tem a parte de cima transparente, com aplicações estratégicas de flores para cobrir seu peito. O modelito preto ainda contou com uma longa cauda, com aplicações de mais flores brilhantes, combinando com o dress code do ano, 'O Jardim do Tempo'.

Confira as fotos:

Zendaya brilha como anfitriã em look ousado no Met Gala 2024

Outra famosa que arrasou no tapete vermelho do Met Gala 2024 foi Zendaya! A atriz, que é uma das anfitriãs da noite, acertou em cheio no dress code e escolheu um vestido etéreo para sua mais nova aparição no evento.

Com styling de Law Roach , a artista apareceu um vestido couture da grife Maison Margiela, que foi desfilado na primavera de 1999. O look azul e verde foi adornado com flores, plantas e borboletas, além de um enfeite em formato de beija-flor, posicionado no pescoço da atriz.

Além do vestido, o destaque também foi para a maquiagem dramática de Zendaya, assinada pela maquiadora Pat McGrath . Loira desde a estreia de seu mais novo filme, 'Rivais', a famosa apostou nas sobrancelhas claras e fininhas, além de olhos escuros e bem esfumados. Para finalizar, ela escolheu um batom vinil escuro para marcar seus lábios.