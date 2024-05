Poliana Rocha fala sobre nem todos os netos de Leonardo terem quarto em sua casa

Casada com o cantor Leonardo, Poliana Rocha fala sobre nem todos os netos do cantor terem quarto em sua casa; filhas de Zé Felipe têm

A esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha, respondeu a algumas perguntas em sua rede social e revelou o motivo de nem todos os netos do sertanejo terem um quarto assim como as filhas de Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, têm na casa deles.

Ao receber o questionamento de um internauta sobre ela não tratar todos os netos iguais, a influenciadora digital então respondeu com educação a suposição de dar preferência para as meninas, herdeiras de seu único filho com Leonardo.

"Eles moram em outras cidades! Vem pouco em casa, infelizmente", comentou sobre não morarem todos perto.

Vale lembrar que Poliana Rocha mora em um condomínio próximo ao de Zé Felipe e que vive visitando a mansão do filho com Virginia Fonseca. Inclusive, nos últimos dias, ela ficou cuidando das netas enquanto a nora estava a trabalho em Dubai.

A proximidade dela com a a mãe de suas netas é grande a ponto delas fazerem várias coisas juntas. Recentemente, Poliana Rocha e a influenciadora tomaram uma decisão drástica para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e pegaram suas roupas, que seriam vendidas em um bazar beneficente, para doar.

Poliana Rocha explica ausência de Leonardo no aniversário da neta

A festa de aniversário da filha de Pedro Leonardo, Maria Vitória, aconteceu no ano passado e no mesmo dia em que ocorreu o batizado das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe. O cantor Leonardo e Poliana Rocha marcaram presença no evento das netas, Maria Alice e Maria Flor, levantando alguns comentários na rede social.

Após os internautas criticarem a ausência do sertanejo no aniversário de Maria Vitória, a esposa do cantor resolveu se pronunciar em seus stories mostrando fotos de quando celebraram os cinco anos da garota no último mês, data em que realmente foi o aniversário da menina.

"Nós comemoramos com muito AMOR o niver dela na fazenda!", esclareceu Poliana Rocha exibindo os cliques enchendo a neta de carinho.