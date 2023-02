Batizado das filhas de Virginia Fonseca teve decoração luxuosa com flores; veja as fotos

Com vários tipos de flores e cores diversas, festa de batizado das filhas de Virginia Fonseca impressionou com luxo e delicadeza

O batizado das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, aconteceu no último domingo, 05, em Goiânia. Após a cerimônia religiosa na igreja, o casal recepcionou familiares e amigos com uma grande festa.

Em seus stories, a influenciadora gravou vários momentos no evento e, um dia após a comemoração, ela publicou fotos mostrando melhor como foi a decoração da festa de batizado das herdeiras.

Com diversos tipos de flores de várias cores, o espaço com cobertura de vidro foi todo decorado com estilo e muita delicadeza. Além de um arranjo central nas mesas dos convidados, os pratos ainda tinham um pequeno vasinho para levarem de lembrancinha.

Pombas penduradas e feitas em flores brancas deram um toque especial em meio ao arco-íris de flores montadas nas mesas de doces.

O bolo do batizado das filhas de Virginia Fonseca também chamou a atenção. Feito nas cores da decoração, ele foi todo pintado a mão e coberto com flores de açúcar.

Veja as fotos da decoração da festa de batizado das filhas de Virginia Fonseca:

Poliana Rocha surpreende com vestido arrasador no batizado das netas: ''Vovó gostosa''

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), arrasou no look para o batizado de suas netas, Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe (24) com Virginia Fonseca (23). Sempre deslumbrante por onde passa, ela mais uma vez exibiu uma beleza impressionante,

Para marcar presença no evento, que aconteceu neste domingo, 05, em Goiânia, a influenciadora apostou em um vestido elegante, de modelo ousado.

Com recortes, franjas e um decote generoso, Poliana Rocha se destacou em meio à decoração cheia de flores do ambiente. Usando óculos escuros, ela surgiu cheia de estilo no local. A cerimônia reuniu amigos, familiares e muitos famosos.