Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram o batizado das filhas em Goiânia

Virginia Fonseca e Zé Felipe organizam festa luxuosa para celebrarem o batizado das filhas, Maria Alice e Maria Flor, em Goiânia

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe viveram um momento especial em família neste domingo, 5. Eles realizaram a cerimônia de batizado das filhas, Maria Alice e Maria Flor, em uma igreja de Goiânia. Logo depois, os dois reuniram os amigos e familiares em uma festa luxuosa.

Nas redes sociais, os pais corujas mostraram fotos com as duas filhas no colo. Os quatro aparecem com looks brancos e na frente da decoração da festa, que contou com muitas flores e doces.

“Batizado das Marias”, disseram na legenda.

Veja as fotos do batizado das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe:

Fotos: Fábio Costa / AgNews

