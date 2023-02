Poliana Rocha surpreende com vestido arrasador para batizado das netas: ''Vovó Poly''

Com franjas, recortes e decote, Poliana Rocha roubou a cena no batizado das netas, Maria Alice e Maria Flor

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), arrasou no look para o batizado de suas netas, Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe (24) com Virginia Fonseca (23).

Para marcar presença no evento, que aconteceu neste domingo, 05, em Goiânia, a influenciadora apostou em um vestido elegante, de modelo ousado.

Com recortes, franjas e um decote generoso, Poliana Rocha se destacou em meio à decoração cheia de flores do ambiente. Usando óculos escuros, ela surgiu cheia de estilo no local.

"Vovó Poly", disse a loira ao posar segurando uma bolsa de mão dos tons do vestido e vestindo acessórios dourados.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da esposa do cantor Leonardo. "Linda", elogiaram os fãs. "Gata", escreveram os fãs. O sertanejo também deixou seu recado para amada: "Nuuuuu ! Vovô vai dormir com a vovó".

Veja o look de Poliana Rocha para o batizado das netas:

Gêmeas? Virginia Fonseca e Poliana Rocha posam para foto com biquíni idêntico

Virginia Fonseca e Poliana Rocha chamaram atenção nas redes sociais nesta semana. Passando férias em Trancoso, ponto turístico querido por famosos na Bahia, a nora e a sogra publicaram uma foto usando biquínis iguais e arrancaram elogios dos fãs.

No registro, a influenciadora digital e a esposa do cantor Leonardo estavam deitadas em uma esteira renovando o bronzeado. Elas usavam biquínis com uma estampa lembrando uma zebra, com listras em preto e branco.

"Sempre em sintonia", escreveu Virginia, esposa de Zé Felipe(24), na legenda da publicação. Nos comentários, Poliana se declarou para a nora, com quem tem uma relação bastante próxima: "Filha de alma que amo".