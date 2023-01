Gêmeas? Virginia Fonseca e Poliana Rocha posam para foto com biquíni idêntico

Virginia Fonseca e sua sogra, Poliana, tem relação próxima e já revelaram que nunca brigaram

Virginia Fonseca (23) e Poliana Rocha (46) chamaram atenção nas redes sociais nesta semana. Passando férias em Trancoso, ponto turístico querido por famosos na Bahia, a nora e a sogra publicaram uma foto usando biquínis iguais e arrancaram elogios dos fãs.

No registro, a influenciadora digital e a esposa do cantor Leonardo (59) estavam deitadas em uma esteira renovando o bronzeado. Elas usavam biquínis com uma estampa lembrando uma zebra, com listras em preto e branco.

"Sempre em sintonia", escreveu Virginia, esposa de Zé Felipe (24), na legenda da publicação. Nos comentários, Poliana se declarou para a nora, com quem tem uma relação bastante próxima: "Filha de alma que amo".

Recentemente, a esposa do cantor sertanejo comentou sobre a amizade e relação que tem com a nora, que é mãe de suas duas netas, Maria Alice e Maria Flor. Um fã quis saber se as duas já haviam brigado, e ela respondeu: "Nunca brigamos! Graças a Deus temos uma relação maravilhosa! Somos amigas e nos respeitamos muito! Amo muito ela", declarou, nos Stories.

INFLUENCIADORA MOSTRA OBRAS DE SUA NOVA CASA, CONFIRA

Fonseca pretende finalizar 2023 de casa nova, como ela contou em seus stories no Instagram nesta segunda-feira, 9. Além de mostrar um pouco da obra da nova mansão, a influenciadora também publicou um mini tour pelos aposentos de sua residência luxuosa com o cantor Zé Felipe: "Nossa casa como está ficando", escreveu a também empresária.

A influenciadora também aproveitou para demonstrar gratidão pela realização e escreveu: "Para vocês entenderem um pouco a obra! Deus abençoe! Obrigada Pai", agradeceu na legenda dos vídeos. As obras começaram em maio do ano passado e na ocasião, ela publicou um vídeo em seu canal falando sobre o projeto, assinado pela arquiteta Izadora Ayres, que inclui aposentos personalizados para as necessidades do casal, como sala de massagem, estúdio de gravação e estúdio de música.