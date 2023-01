Virginia Fonseca e a sogra, Poliana Rocha, usam biquínis combinando em dia na praia

De férias em Trancoso, Virginia Fonseca e Poliana Rocha exibem os corpaços em foto apenas de biquíni em dia de sol

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) e a sogra, Poliana Rocha (46), apareceram apenas de biquíni em nova foto nas redes sociais. As duas mostraram que usavam os modelitos com a mesma estampa ao se encontrarem na praia para renovar o bronzeado.

Na imagem, as duas surgiram com biquínis com estampa em preto e branco e exibiram seus corpos sarados e com as barrigas retas durante o momento de relaxamento. “Sempre em sintonia”, disse Virginia ao compartilhar o post. Nos comentários, Poliana completou: “Filha de alma que amo”.

Há pouco tempo, Poliana Rocha comentou sobre a sua relação com a nora. Um fã quis saber se Poliana e Virginia já brigaram e a empresária respondeu. “Nunca brigamos! Graças a Deus temos uma relação maravilhosa! Somos amigas e nos respeitamos muito! Amo muito ela”, declarou.

Zé Felipe dá presente luxuoso para Virginia Fonseca

Na véspera de Natal, Zé Felipe (24) caprichou na escolha do presente para a esposa, a influenciadora Virgínia Fonseca (23). Ele deu para ela um pingente de diamantes com a sua inicial, a letra Z. O pingente exclusivo foi desenhado por Paulo Teixeira, joalheiro conhecido por desenvolver produtos de luxo para diversas celebridades.

Em conversa com a coluna Léo Dias, ele revelou que a peça é avaliada em R$ 25 mil, foi feita em ouro branco 18k e 1,2 quilates de diamante. "Gente, olha o que o Josefino me deu de presente de Natal. Esse pingente eu usei no dia lá da premiação, aí eu não comprei, só peguei emprestado com o Paulo [Teixeira], porque a gente faz esses empréstimos, aí o Josefino pegou e me deu… Amei meu presente de Natal. Já vou colocar na minha pulseira", completou.