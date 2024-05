Ana Castela mostra antes e depois de tratamento facial: "Comecei a cuidar"

A cantora Ana Castela mostrou em seu perfil no Instagram como ficou seu rosto após realizar um tratamento contra as espinhas.

Nesta terça-feira, 21, Ana Castela mostrou em seu Instagram como ficou seu rosto após realizar um tratamento contra as espinhas. A cantora revelou que lida com esse problema há anos, o que afetava bastante sua autoestima, e que seu estado emocional influenciava diretamente na formação da acne.

"Comecei a fazer tratamento, essa é a minha pele hoje. Não tem espinhas, mas tem manchinhas que estou também estou cuidado para tirar. Já é uma grande conquista", disse ela.

A sertaneja contou que, ao longo dos anos, tirou fotos das crises de espinhas para, um dia, poder comparar os resultados após o tratamento. "A vida inteira eu tive espinhas, agora que começou a melhorar minha pele. Me deixa com a autoestima baixa, eu fico triste... Não dá vontade de maquiar, de fazer nada. Aí eu comecei a cuidar e agora ela está assim, e vai melhorar mais ainda. Mas já é um começo", afirmou.

Ana Castela mostra antes e depois do rosto (Reprodução/Instagram)

"Não sei se é emocional, não sei se é porque eu como mal, mas não é comida porque eu como bem, a vida inteira me deu. Mas, nesses tempos atrás que eu estava mal, me deu umas pipocadas na cara. Tenho muita foto do meu processo para ver se um dia ia melhorar e melhorou, gente. Por isso, eu estou feliz", completou.

Ana Castela mostra novo visual

Na noite da última segunda-feira, 20, a boiadeira contou que decidiu cortar sua franja."Cortei uma franja. É pouquinho , mas já é alguma coisa. Amei. Achei que combinou muito comigo. Estava querendo fazer alguma coisa -- não demais -- porque ainda não tenho coragem, mas só isso aqui já adorei, mudou um pouco", disse ela no Instagram.