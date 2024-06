Fernanda desabafa sobre autoimagem ao ser comparada com Alane: "Ainda não me vejo"

Após ser comparada fisicamente com Alane, Fernanda Bande desabafou sobre autoestima e falou sobre desejo de realizar procedimento estético; confira

Nesta quarta-feira, 19, Fernanda Bande usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre autoimagem. Os fãs da ex-participante do BBB 24 a compararam fisicamente com a antiga colega de confinamento Alane Dias, mas a confeiteira negou que enxerga traços parecidos entre elas.

"Elas são iguais", pontuou uma seguidora no X - antigo Twitter - utilizando fotos das duas em uma mesma posição. "O olho igual, o nariz igual, a boca igual, a sobrancelha, o cabelo (iguais)", completou outra. Nos comentários, Fernanda respondeu: "Não…o nariz dela é PERFEITO".

Na sequência, a mais nova apresentadora desabafou sobre a dificuldade de se enxergar da forma que os fãs visualizam. "Eu sei que vocês me enxergam de um jeito que eu ainda não me vejo! Mas eu sempre tive neuras com meu nariz…eu de verdade espero um dia poder fazer plástica nele! Não gosto da frente dele….parece que tem uma bolinha sabe?", confessou.

"O da Alane é realmente muito bonito… parece que foi moldado no rosto dela! Tenho vários exemplos para vcs verem como um detalhe pode mudar pra melhor…só ver o antes e depois da Scarlett Johansson", finalizou.

Para quem não sabe, a carioca já havia comentado sobre a possibilidade de realizar tais cirurgias. Fernanda compartilhou que faria apenas um tipo de procedimento estético caso surgisse a oportunidade: uma rinoplastia.

"Não farei mesmo! Mas já deixei umas coisas declaradas…se eu tiver oportunidade na vida, faria o nariz sim!", disse Fernanda, em resposta a uma seguidora que pediu para que ela não fizesse uma transformação facial completa.

