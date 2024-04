Após o BBB 24, Fernanda revela qual procedimento estético faria

Fernanda Bande, do BBB 24, usou as redes sociais para expor vontade de realizar apenas um procedimento estético; saiba qual

Nesta quinta-feira, 11, Fernanda Bande usou a redes sociais para responder um questionamento recorrente dos fãs: se ela faria procedimentos estéticos após ser eliminada do BBB 24. Por meio de seu perfil oficial no X - antigo Twitter - a confeiteira falou sobre a possibilidade de realizar tais cirurgias.

A carioca compartilhou que faria apenas um tipo de procedimento estético caso surgisse a oportunidade: uma rinoplastia."Não farei mesmo! Mas já deixei umas coisas declaradas…se eu tiver oportunidade na vida, faria o nariz sim!", disse Fernanda, em resposta a uma seguidora que pediu para que ela não fizesse uma transformação facial completa.

Vale lembrar que, entre os participantes desta edição do programa, Michel foi um dos que realizaram procedimentos estéticos após deixar a casa mais vigiada do Brasil. Ele fez uma harmonização facial e uma lipo de papada, mas já revelou que pretende parar com os procedimentos.

Namorado de Fernanda revela como conheceu ex-BBB

O namorado de Fernanda, do BBB 24, Daniel Gregg, revelou como conheceu a confeiteira, com quem está há quase um ano junto. Em entrevista ao Jornal Extra, o educador físico contou que tomou um susto ao conhecer a ex-BBB.

Tímido, o eleito da ex-participante do reality show comentou que quando teve o primeiro contato com ela achou que seria uma pegadinha. Isso porque, Fernanda foi direta ao abordá-lo na academia perguntando se era solteiro.

“Fiquei muito sem graça, sou um cara muito tímido. Achei que tinha alguém filmando, que era uma pegadinha. E pensei: cara, não é possível. Uma mulher linda dessa chegando em mim... Na academia nunca tinha me acontecido isso”, contou Daniel ao Extra.

Assim como Fernanda, Daniel tem dois filhos. Durante o confinamento, algumas vezes ela mostrou preocupação se ainda estava comprometida com o educador físico, de 43 anos, com quem assumiu romance em junho do ano passado.