Namorado de Fernanda revela como conheceu ex-BBB: 'Fiquei muito sem graça'

Ousada! Juntos há quase um ano, namorado de Fernanda revela como iniciou namoro com a confeiteira após ela tomar iniciativa e deixá-lo constrangido

O namorado de Fernanda, do BBB 24, Daniel Gregg, revelou como conheceu a confeiteira, com quem está há quase um ano junto. Em entrevista ao Jornal Extra, o educador físico contou que tomou um susto ao conhecer a ex-BBB.

Tímido, o eleito da ex-participante do reality show comentou que quando teve o primeiro contato com ela achou que seria uma pegadinha. Isso porque, Fernanda foi direta ao abordá-lo na academia perguntando se era solteiro.

“Fiquei muito sem graça, sou um cara muito tímido. Achei que tinha alguém filmando, que era uma pegadinha. E pensei: cara, não é possível. Uma mulher linda dessa chegando em mim... Na academia nunca tinha me acontecido isso”, contou Daniel ao Extra.

Assim como Fernanda, Daniel tem dois filhos. Durante o confinamento, algumas vezes ela mostrou preocupação se ainda estava comprometida com o educador físico, de 43 anos, com quem assumiu romance em junho do ano passado.

Fernanda emociona ao mostrar reencontro com o filho

Eliminada com mais de 57% do BBB 24, Fernanda pode reencontrar seus filhos e emocionou ao compartilhar o vídeo do momento em que abraçou seu filho mais velho, Marcelo, que tem autismo. Na segunda-feira, 01, ela exibiu o registro em sua rede social.

Segurando o garoto no colo, a ex-sister apareceu conversando com ele e perguntando como ele estava após semanas longe dela. A confeiteira ainda contou para o herdeiro que não ganhou o prêmio, mas que a vida deles mudará da mesma maneira. Veja como foi aqui.