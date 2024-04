Após harmonização facial, Michel pretende parar com procedimentos estéticos

Depois da harmonização facial e lipo de papada, o ex-participante do BBB 24, Michel, revelou que não pretende realizar mais procedimentos

Ex-participante do Big Brother Brasil 24, Michel realizou uma lipo na papada e uma harmonização facial em março deste ano. Em entrevista concedida ao Extra e divulgada nesta terça-feira, 9, o ex-brother compartilhou que não pretende se submeter a outros procedimentos estéticos.

“Não quero perder a minha identidade. A minha papada era a única coisa que me incomodava. Não vou botar nem lente nos dentes. No máximo farei um clareamento”, disse ele, que declarou: “Amo meu corpo, sou gordo, e me acho gostoso. Mas usar sunga no ‘BBB’ foi quebrar um tabu para mim. Se eu não me aceitasse, não teria como ter participado do programa”.

Ainda durante a entrevista, Michel revelou que faltam alguns meses para o resultado final. “Já tirei os pontos, mas o resultado final será em três meses”, explicou o professor de Geografia.

Michel faz harmonização facial e lipo de papada

Michel decidiu mudar seu visual após deixar a casa do Big Brother Brasil 24. O décimo primeiro participante eliminado deu início a uma harmonização facial com dois procedimentos estéticos.

Em sua rede social, o professor de geografia compartilhou um vídeo mostrando como foi o processo e o resultado imediato final. Além da harmonização, o ex-brother também fez uma lipo de papada.

"Fizemos o preenchimento do mento com 3 mls e a lipo de papada com a platismoplastia e muito em breve teremos um resultado maravilhoso, obrigado pela confiança no meu trabalho", escreveu o cirurgião dentista responsável pelos procedimentos de Michel.

O resultado costuma aparecer só após algumas semanas, mas no imediato já é possível notar a diferença no rosto do ex-participante.

A indicação do médico partiu de Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho. Na publicação, a mulher do pagodeiro e também ex-BBB fez questão de comentar: "Arrasou! Vai ficar ainda mais mara!". Em seguida, o profissional agradeceu a indicação de Bruna.