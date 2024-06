Ex-esposa de Faustão surge em foto raríssima com a filha

Em seu aniversário, ex-esposa de Faustão, Magda Colares, ganha declaração da filha, Lara Silva, com foto rara na rede social; confira

O aniversário da ex-esposa de Faustão, Magda Colares, é neste sábado, 22, e a filha da artista plástica com o apresentador, a cantora Lara Silva, fez uma declaração para a mãe. Discreta, a jovem postou um clique raro com a aniversariante.

Dando um abraço apertado em Magda, a primogênita do ex-comunicador global surgiu ao lado dela e usou o registro cheio de amor para fazer a declaração especial. A dupla apareceu em um jardim com flores roxas e aproveitando o dia ensolarado.

"Te amo infinito. Feliz aniversário mami", desejou a cantora que ficou noiva nas últimas semanas de seu namorado de anos, o apresentador Julinho Casares.

É bom lembrar que a mãe de Lara Silva é artista plástica e foi casada com Faustão por 10 anos. Eles se separaram no início dos anos 2000. Atualmente, o apresentador é casado com a mãe de seus dois filhos, João Guilherme Silva e Rodrigo Silva, a jornalista Luciana Cardoso.

Veja a fotos da ex-esposa de Faustão com a filha:

Ex-esposa de Faustão reage ao noivado da filha

Magda Colares usou as redes sociais para parabenizar a filha, Lara Silva, fruto de seu relacionamento com o apresentador Fausto Silva, pelo noivado com Julinho Casares.

A cantora e o apresentador da Record TV, filho de Julio Casares, presidente do São Paulo FC, ficaram noivos nesta quarta-feira, 5, durante uma viagem a Londres e dividiram a novidade com os seguidores. "Um novo ciclo em nossas vidas…", comemoraram.

Após o anúncio, Magda respostou a publicação e deixou uma mensagem carinhosa para a filha e o genro. "Julinho e Lara... que venham muitos anos de realizações e alegrias! Meus amores... que dia feliz!", escreveu ela.

O filho do meio de Faustão, João Silva, também fez questão de se manifestar sobre o noivado da irmã em suas redes sociais. O apresentador teve uma reação divertida ao falar sobre o assunto.