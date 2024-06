Giovanna Pitel abre o jogo sobre briga em bastidores com Fernanda Bande

Não são amigas? Giovanna Pitel quebra o silêncio e se pronuncia sobre suposta confusão com Fernanda Bande nos bastidores de ‘Na cama com Pitanda’

Na última terça-feira, 18, Giovanna Pitel quebrou o silêncio e esclareceu os rumores de uma suposta briga com Fernanda Bande. Após os seguidores notarem um suposto climão entre as duas durante seu programa no Multishow, 'Na cama com Pitanda', a apresentadora contou que tudo não passou de especulação e que as duas continuam se dando super bem.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, Pitel foi questionada sobre os burburinhos de que estaria brigada com Fernanda. Vale lembrar que a amizade delas teve início durante o Big Brother Brasil 24, quando costumavam passar boa parte dos momentos deitadas na cama fofocando sobre os colegas de confinamento.

Inclusive, o sucesso foi tão grande que as duas ganharam um programa para fofocar na cama, mas agora com famosos. Não demorou para que sugerissem boatos de que as duas estavam se estranhando nos bastidores, especialmente após uma suposta troca de farpas na atração. No entanto, segundo Giovanna, não há nenhum conflito entre elas.

“Não! Não! É porque as pessoas acham de verdade que a gente não é um indivíduo e querem ver a gente sempre juntas, mas a gente já tá juntas fazendo um programa, nas redes do multishow, na TV, a gente está juntas no Multishow, a gente está juntas no programa. Eu acho que é isso, não existe briga”, Pitel esclareceu detalhes da relação.

“A gente está bem, não especulem, por favor. Eu amo vocês”, Giovanna concluiu a declaração sobre sua colega de bancada - ou de cama - no caso da atração. Inclusive, em entrevista à CARAS Brasil, Pitel confessou se desafiar ao traçar carreira de apresentadora e adiantou algumas das novidades da atração, que estreou na semana passada.

"Como vocês sabem, eu nunca fui da TV. Eu nunca fui deste mundo, muitos desafios cercam os bastidores desse programa e também os bastidores da nossa própria vida. Então, lidar com tudo isso, lidar com a TV, com as cobranças. Acho que tudo gira em torno do programa, né? E esse é o meu projeto que tenho e que eu estou engajada", afirmou.

Saiba quem estará no novo programa das ex-BBBs Fernanda e Pitel:

A ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel já estão com a primeira lista de convidados do programa Na Cama com Pitanda, do Multishow, pronta. Com isso, em uma participação no podcast PodDelas, elas contaram quais são os nomes confirmados até agora. Elas vão receber Tadeu Schmidt, Valentina Bandeira, Diogo Defante e Deborah Secco; saiba mais!