Fernanda Bande, do BBB 24, surge dançando e divide opiniões na internet; assista ao vídeo

Ao som de Beautiful Things, de Benson Boone, Fernanda Bande dança sozinha e sem uma coreografia específica e ensaiada anteriormente

Algumas vezes, quando ainda estava confinada na casa do BBB 24, Fernanda Bande (32) se inpirava e dançava. E quando a confeiteira e modelo de 32 anos performava, sempre deivaxa claro que para ela não tinha regra, ou seja, o negócio era mesmo dançar. Na noite da última terça-feira, 14, a ex-BBB voltou a movimentar o corpo do seu jeitinho, e compartilhar o momento por meio nos stories do Instagram. As imagens viralizaram e a "coreografia" da niteroiense dividiu opiniões entre os internautas.

Em uma sala de academia vazia, Fernanda dança, seguindo o ritmo comovente da canção Beautiful Things, de Benson Boone, em alto volume. Na legenda da filmagem, ela escreve: "Não existe regra, coreografia, passo certo ou errado. Só deixe o seu corpo reagir! Danace!".

Em um outro story, apenas com um fundo preto, ela continua: "Sempre dancei com a emoção à flor da pele! Sejam emoções boas ou ruins. E vou praticando até esgotar minhas energias. Redenção... A cada vez que danço o mesmo repertório, a energia muda, o corpo muda!".

A performance de Fernanda não agradou algumas pessoas. "Depois a Bia que era forçada", dispara uma internauta. "Minha filha quando dou açúcar pra ela", brinca outra. "Isso é dança?", critica mais uma. "Tá bom, Fernanda, entendemos que não sabe dançar", emenda outra internauta. Mas teve os que curtiram também. "Expressão corporal", diz uma internauta. "A nossa Britney <3", declara outra.

CRACHÁ DA GLOBO

Recentemente, Fernanda Bande se emocionou ao surgir com um crachá da TV Globo em mãos. É que ela vai apresentar um novo talk show, com Giovanna Pitel (24), no Multishow. A ex-BBB usou um clássico do Queen para embalar sua postagem. "We Are The Champions" (Nós somos os campeões, em português)", escreveu.

Na atração, as ex-sisters vão receber convidados para um bate-papo cheio de dinâmicas. As Pitanda, como ficaram conhecidas, prometem levar toda sua desenvoltura e destempero para a atração. E, claro, em cima de uma cama!

O programa terá 10 episódios e tem previsão de estreia ainda no primeiro semestre. A direção é de Patrícia Cupello com direção de gênero de Mariano Boni.