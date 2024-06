Carolina Dieckmann choca com situação de sua barriga

Em fotos de biquíni, Carolina Dieckmann choca ao mostrar como está sua barriga; atriz chamou a atenção com desenho do abdômen

A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção na rede social nesta quarta-feira, 19, ao compartilhar fotos se exibindo em um biquíni sem alça e posicionado mais abaixo. Sem produção, a loira exibiu seus cabelos e rosto ao natural.

Ao deixar sua barriga à mostra no look de banho cheio de estilo, a famosa impressionou com a situação da região. Esbanjando um abdômen desenhado, Carolina Dieckmann impressionou com suas curvas torneadas.

"Do nada, mais um dia lindo...", escreveu ela na legenda do álbum com fotos se mostrando e exibindo uma parte do mar com areia. Nos comentários, os seguidores admiraram a artista. "Do nada... uma barriga sarada", falaram. "Do nada, mais uma Carolina linda", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmann encantou ao compartilhar um momento raro de seus dois filhos. Além de José, do relacionamento atual, a atriz é mãe do mais velho, Davi Frota, do casamento vivido com o ator Marcos Frota.

Além disso, a loira postou cliques inéditos com seu marido, o diretor Tiago Worcman, com quem está há 21 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann faz revelação sobre dia de seu casamento

A atriz Carolina Dieckmann comemorou mais um ano de seu casamento ao lado do diretor de TV Tiago Worcman. No dia seis de maio, a famosa se declarou para o pai de seu filho caçula com um vídeo cheio de momentos especiais ao lado dele.

Usando os cliques raros com seu amado, a famosa relembrou como foi o dia em que selaram a união e revelou como foi emocionante encontrá-lo no altar entrando no local ao lado de seu primogênito, Davi Frota, do seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota, e com o herdeiro deles, José Worcman, na barriga. Saiba mais do casamento deles aqui.