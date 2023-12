Campeã de A Fazenda 15, jaquelline foi rejeitada no BBB 18 e causou ao apoiar político

Jaquelline Grohalski, de A Fazenda 15, deu a volta por cima e conquistou público fiel após colecionar polêmicas na carreira

A influenciadora Jaquelline Grohalski entrou em A Fazenda 15 com status de celebridade cancelada e acabou saindo como a grande campeã da temporada. Poucos sabem, mas desde que ela foi eliminada do BBB 18 a moça coleciona polêmicas em seu currículo.

Na época que esteve no reality da TV Globo, Jaque foi detonada após iniciar um conflito com o sexólogo Mahmoud Baydoun. Além disso, ela também não poupava críticas a Gleici Damasceno, que acabou se tornando a vencedora da edição.

Longe da atração global, ela detonada ao apoiar Jair Bolsonaro nas eleições. Enquanto alguns artistas caminhavam no sentido contrário, ela chamou atenção ao assumir o voto no ex-presidente e até chegou a fazer vídeos dançando o jingle do candidato.

"Oficialmente declaro 22 nessas eleições. E antes que venham me atacar, pensem que antes de quererem mudança temos que respeitar o outro. Boa sorte a todos os candidatos… #Bolsonaro #22", escreveu ela.

Já esperando virar alvo de críticas na web, ela garantiu que não iria aceitar ofensas: "Podem vim quente que hoje eu estou fervendo. Palavras ofensivas, falam mais sobre vocês do que de mim. O povo quer mudança e não aceita a opinião do outro, tenho que viver pra crer mesmo".

Na ocasião, Jaqueline acabou sendo demitida do programa Cruzeiro Colorido, primeiro reality show voltado ao público LGBTQIA+, o qual apresentava alguns quadros. Conforme a produção do programa, foi entendido que a artista foi incoerente ao decidir apoiar o político que virou inimigo número 1 da comunidade.

As críticas a Jaqueline também passaram pelo seu trabalho como cantora. Após sair do BBB 18 ela surpreendeu ao fazer uma série de lançamentos com canções de brega funk que não agradaram algumas pessoas. Apesar dos comentários negativos, ela segue fazendo lançamentos e trabalhando na realização de seu sonho.