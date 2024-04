Rafaella Justus surge com look de festa elegante. Saiba o preço!

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus aposta em vestido de festa rosa e longo e arrasa nas poses. Saiba o preço do look

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, de 14 anos, roubou a cena ao aparecer deslumbrante com um vestido de festa. Ela marcou presença na festa de debutante de uma amiga na noite de sábado, 27, e caprichou na escolha do seu look.

A estrela apostou em um vestido rosa longo, sem alças e com fenda na perna. O modelito é da grife Agilità e custa R$ 3.997 no site da marca. Para completar o visual, ela escolheu uma bolsa estilo carteira em tom de dourado, que combinava com sua sandália.

Recentemente, Rafa Justus passou por cirurgias. Ela contou que fez uma rinoplastia e também uma ortognática, que faz ajustes nos ossos do rosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Rafa Justus com os pais

Na noite da última terça-feira, 23, a apresentadora Ticiane Pinheiro e o empresário Roberto Justus se uniram para celebrar um momento especial na vida de Rafaella Justus. Mesmo após a separação, ambos fizeram questão de prestigiar a apresentação do coral da filha em sua escola e posaram juntos para fotos ao lado da herdeira.

Através dos stories do Instagram, Ticiane postou uma selfie ao lado do ex-marido e contou que eles estavam lado a lado mais uma vez para apoiar a adolescente, que está prestes a completar 15 anos: “Prestigiando nossa princesa”, a apresentadora escreveu e se derreteu pela herdeira: “Rafa arrasou novamente”, ela se declarou.

Na sequência, Ticiane mostrou que as irmãs caçulas de Rafinha também participaram do evento. Vicky, que é fruto do relacionamento de Roberto Justus com sua atual esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, e Manuella, que é filha de Ticiane e do jornalista César Tralli, posaram ao lado da tia, Jô Pinheiro, e acompanharam a apresentação da irmã atentas.

Por fim, a apresentadora compartilhou os registros da performance de Rafaella no coral. Ao som das canções do Abba, a jovem não só soltou a voz, mas também brilhou com coreografias especiais ao lado de suas colegas. Claro que a mãe coruja não poupou elogios: "Tão linda! Te amo, muito orgulho de você", ela se derreteu pela filha.