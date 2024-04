Fernanda Paes Leme exibe presente luxuoso que ganhou de Giovanna Lancellotti

Fernanda Paes Leme recebeu uma joia especial como presente da madrinha de sua filha, Giovanna Lancellotti; descubra o valor

Nesta terça-feira, 30, Fernanda Paes Leme saiu de casa pela primeira vez desde o nascimento da filha, Pilar, e aproveitou a ocasião para estrear um presente luxuoso que ganhou da madrinha da pequena, Giovanna Lancellotti. Em suas redes sociais, ela compartilhou detalhes de sua primeira saída e exibiu sua nova joia personalizada.

Através de seu Instagram, Fernanda compartilhou um álbum de fotos do primeiro passeio em família: uma visita ao pediatra. Além de dividir registros da recém-nascida, ela também apareceu posando ao lado do noivo, o empresário Victor Sampaio. Por fim, incluiu um clique exibindo a pulseira que ganhou da dinda de Pipa, como a pequena é apelidada.

Generosa, a atriz presenteou a mais nova mamãe com uma pulseira preciosa. Em formato de plaquinha, o item de ouro foi personalizado com o nome de Pilar e sua data de nascimento. O mesmo modelo está disponível para compra em uma grife nacional, com preços que variam dependendo do material, indo de R$ 1350 até R$ 5.100.

Na legenda, Fernanda contou como foi a consulta, mas não entrou em muitos detalhes sobre o presente: “Ontem foi dia de pediatra e se derreteu por Pilar. Pipa já ganhou estrelinha da médica por estar muito bem e com saúde. Orgulho da mamãe aqui. Não dou conta, tô muito apaixonada", ela se derreteu pela herdeira. Passe para o lado para ver o registro da joia:

Vale lembrar que Giovanna foi convidada para ser madrinha da Pilar na reta final da gestação de Fernanda. Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou a reação da atriz, que não escondeu a emoção ao ser eleita como dinda da pequena. Nas imagens, ela mostrou itens do enxoval da filha para a amiga e pediu para ela abrir uma caixinha de joia.

Então, ao ler a mensagem dentro da caixinha, Lancellotti se emocionou. Lá dentro, Paes Leme colocou um pingente dizendo “Dinda" e perguntando se ela aceitava ser a madrinha de sua filha. Logo depois de aceitar o pedido especial, Giovanna abraçou Fernanda e também o pai de Pilar, Victor. Inclusive, a atriz já conheceu a pequena e foi visitar os papais ainda na maternidade.

Fernanda Paes Leme reflete sobre a maternidade:

Fernanda Paes Leme encantou os seguidores das redes sociais na noite deste domingo, 28, ao compartilhar novos cliques da filha, Pilar. A menina, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, nasceu no último dia 17. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz e apresentadora mostrou alguns momentos que viveu com a recém-nascida e refletiu sobre a maternidade.