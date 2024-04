Com novos cliques da filha, Fernanda Paes Leme reflete sobre a maternidade

Nas redes sociais, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme exibiu novos cliques da filha, Pilar, e refletiu sobre a maternidade

Fernanda Paes Leme encantou os seguidores das redes sociais na noite deste domingo, 28, ao compartilhar novos cliques da filha, Pilar. A menina, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, nasceu no último dia 17.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz e apresentadora mostra alguns momentos que viveu com a recém-nascida. Ela ainda exibiu a bebê usando um macacão do São Paulo Futebol Clube, seu time do coração, e também uma madeira com o primeiro leite que ela tirou.

Já na legenda, Fernanda refletiu sobre a maternidade. "O que cabe num fim de semana?! Amor, dúvidas, suspiros, apertos… será que tamo fazendo certo?! Foto no espelho com meu pijama preferido, foto linda com laço no cabelo, marcas no rosto de quem não faz nenhum procedimento há um ano…", começou.

"Banho com pai, foto com blusa do time, celebração do primeiro leite que guardamos, insônia, grude, colo, saidinha mó rápida pra prestigiar o Mó, ajuda das vovós, muitas fraldas, lágrimas de emoção, de medo e de gratidão. Muita paixão", acrescentou.

Por fim, a mamãe de primeira viagem celebrou o primeiro fim de semana que passou em casa com Pilar. "Primeiro fim de semana em casa da baby Mó… primeiro fim de semana que eu sou MÃE!", finalizou a publicação.

Confira:

Fernanda Paes Leme proíbe visitas após chegada da filha

Na última terça-feira, 23, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para revelar que decidiu restringir as visitas em casa após o nascimento de sua filha, Pilar, fruto do noivado com Victor Sampaio. Depois de receber amigos e familiares na maternidade, a mais nova mamãe contou que está se adaptando à rotina com a bebê e ‘fechada para balanço’.

"Esse negócio de neném é uma onda… Não consigo e não quero acompanhar tudo para poder viver profundamente isso aqui, principalmente no começo. Mas gostaria de agradecer tantas mensagens, tanto mimo, tanta preocupação, tanta flor, presentinhos, tanta demonstração de afeto com a baby Mó e comigo também. Mesmo não respondendo, tenho lido e escutado... é que não estou dando conta mesmo de responder... mas estou amando. E amigos que querem vir aqui, estou fechada para balanço e para visitas por enquanto", escreveu em um trecho. Confira!