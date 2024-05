Ary Mirelle mostra o filho fantasiado em festa de mesversário: "Papai escolheu"

Jorge, filho da influenciadora digital Ary Mirelle e do cantor João Gomes, surgiu fantasiado ao comemorar seu quarto mês de vida

Ary Mirelle explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 16, ao mostrar a comemoração do mesversário do filho, Jorge, fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes.

Para celebrar o quarto mês de vida do filho, a influenciadora digital fantasiou o menino como o personagem Naruto. Ao compartilhar as fotos da festa, ela revelou que João que escolheu o tema. "4 meses, dessa vez o papai escolheu o tema Naruto", escreveu na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com as fotos do mesversário e encheram o post de elogios. "Quem aguenta com esse Naruto?", disse uma seguidora. "Sempre os melhores temas", afirmou outra. "Ficou tudo muito lindo, como sempre. Lindos, amo", falou uma fã. "Valeu, Jorge. Você sempre fazendo a felicidade de seu pai", se derreteu João Gomes.

Vale lembrar que João pediu Ary em casamento em novembro do ano passado. Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor falou abertamente sobre quando pretende se casar a mãe de seu filho. "Eu e a Ary já dividimos o mesmo lar, planos e estamos focados no nosso maior presente que é nosso Jorge. Graças a Deus, construímos uma família linda e sou muito feliz por isso", afirmou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

Ary Mirelle faz alerta após diagnóstico do filho

Na última quarta-feira, 15, Ary Mirelle usou as redes sociais para desabafar sobre um susto que passou recentemente com seu filho, o pequeno Jorge, fruto do relacionamento com João Gomes. A influenciadora digital contou que viveu momentos desesperadores depois que ele foi diagnosticado com bronquiolite e aproveitou para fazer um alerta.

"Aconteceu de meu bebê ter bronquiolite, e eu me via desesperada. Eu não falei nada aqui até que ele melhorasse. Eu queria um fisioterapeuta, uma pediatra, um pneumologista perto do meu filho o tempo todo, e graças a Deus tive assistência. Eu tava desse jeito [chorando] todo dia, perdendo minhas forças e pedindo ajuda a Deus toda", ela desabafou. Saiba mais!