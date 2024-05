Vem aí? Ana Hickmann abre o jogo após rumores de gravidez

Namorada de Edu Guedes, Ana Hickmann falou sobre os rumores de uma possível gravidez e garantiu que não tem bebê a caminho

Nesta quinta-feira ,16, Ana Hickmann falou sobre os rumores de uma possível gravidez. As especulações surgiram após a apresentadora, de 43 anos, usar um vestido justo em um desfile para uma marca de luxo em São Paulo. Apesar dos burburinhos, ela garantiu que não tem bebê a caminho.

"Aconteceu tanta coisa nos últimos meses, que acabei ganhado uns quilinhos a mais. Mas estou bem, focada no meu trabalho, em resolver a minha vida e tranquila em relação ao meu corpo", afirmou a apresentadora ao portal Quem.

A apresentadora, que já é mãe de Alexandre Hickmann Correa, de dez anos, fruto do casamento com o ex-marido, Alexandre Correa, admitiu em recente vídeo publicado no YouTube que engordou desde que começou a se relacionar com Edu Guedes. "Estou precisando fazer uns minutinhos de esteira", disse ela em vídeo publicado em março.

Em vídeo publicado no canal na útlima segunda-feira,14, Ana Hickmann falou que gosta do seu corpo atual. "Apesar de não ter meu corpo dos 20 anos, gosto muito mais do meu corpo agora e lido muito bem com a questão da idade", analisou.

Ana Hickmann surpreendeu Edu Guedes

A apresentadora também brincou ao dizer que, ainda no começo da relação, surpreendeu o chef de cozinha com um grande volume de louça pra lavar durante um final de semana juntos. Apesar de Edu não gostar da tarefa doméstica, se saiu bem na missão.

"Edu nunca lavou tanta louça na vida! A filha dele falou 'tia Ana, papai não lava louça desse jeito'. Ele cozinhava e lavava. Falei 'se esse homem passar este fim de semana comigo lavando louça esse tanto e conseguir ficar comigo, é porque ele me ama e vai dar bom em muitas outras coisas. Dá até para dizer que já está pronto para casar", lembrou ela.