Fernanda Paes Leme proíbe visitas após chegada da filha: ‘Não estou dando conta’

Após receber amigos na maternidade, Fernanda Paes Leme decide limitar visitas em casa e revela como estão sendo primeiros dias com a filha

Nesta terça-feira, 23, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para revelar que decidiu restringir as visitas em casa após o nascimento de sua filha, Pilar, fruto do noivado com Victor Sampaio. Depois de receber amigos e familiares na maternidade, a mais nova mamãe contou que está se adaptando à rotina com a bebê e ‘fechada para balanço’.

Através dos stories do Instagram, Fepa agradeceu o carinho dos amigos, mas afirmou que não ‘está dando conta’ de responder todo mundo, pois está focada na pequena: “Esse negócio de neném é uma onda… Não consigo e não quero acompanhar tudo para poder viver profundamente isso aqui, principalmente no começo”, iniciou.

"Mas gostaria de agradecer tantas mensagens, tanto mimo, tanta preocupação, tanta flor, presentinhos, tanta demonstração de afeto com a baby Mó e comigo também. Mesmo não respondendo, tenho lido e escutado... é que não estou dando conta mesmo de responder... mas estou amando”, a apresentadora completou e se derreteu pelos primeiros dias com a herdeira.

Na sequência, Fernanda revelou que não pretende receber nenhuma visita em sua casa após a chegada da pequena: “E amigos que querem vir aqui, estou fechada para balanço e para visitas por enquanto”, ela finalizou a declaração. Vale lembrar que apesar da decisão recente, a bebê já foi paparicada por diversos amigos de Fernanda e Victor.

Fer Paes Leme limita visitas em casa após nascimento da filha - Reprodução/Instagram

Desde que chegou ao mundo na última quinta-feira, 18, Pilar tem recebido visitas dos familiares dos papais babões e até de sua madrinha, a atriz Giovanna Lancellotti. Além disso, a bebê conheceu alguns amigos da mãe, como o ator Paulinho Vilhena, sua esposa e filha, e a atriz Fernanda Rodrigues, que fez questão de viajar para conhecer a menina.

"Quase não dormi de ontem pra hoje, querendo ver minha amiga vivendo o que vivi há 8 meses atrás!! Hoje eu sou pai da Manoela, marido da Luiza e ela mãe da Pilar e mulher do Vitor. Entre nós, seremos pra sempre Paulinho e Fêpa. Muita Saúde e amor, família. Estamos mais que juntos", Paulinho se derreteu ao conhecer a filha de Fernanda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Creshe Celebs (@crechecelebss)

Fernanda Paes Leme deixa a maternidade com a filha:

Vale lembrar que Fernanda Paes Leme saiu da maternidade com a filha recém-nascida, Pilar, nos braços, na manhã do último domingo, 21. Ela foi fotografada ao lado do noivo, Victor Sampaio, na porta da maternidade em São Paulo enquanto levava a herdeira para casa. A família escolheu um look vermelho de tricô para a pequena Pilar; veja os cliques.