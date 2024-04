Fernanda Paes Leme deixa a maternidade com a filha recém-nascida

Fernanda Paes Leme é fotografada com a filha no colo e ao lado do marido ao sair da maternidade poucos dias após o nascimento da bebê

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme saiu da maternidade com a filha recém-nascida, Pilar, nos braços, na manhã deste domingo, 21. Ela foi fotografada ao lado do noivo, Victor Sampaio, na porta da maternidade em São Paulo enquanto levavam a herdeira para casa.

A família escolheu um look vermelho de tricô para a pequena Pilar ir para casa após o seu nascimento.

A bebê veio ao mundo no dia 17 de abril de 2024, com 50 cm e 3,325 kg, após 39 semanas de gestação. "Descobrimos o significado de maior amor do mundo. Ah, Pilar, você foi tão esperada e agora honraremos sua chegada. Te amamos, FILHA", escreveu a artista ao apresentar a filha aos fãs.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio estão juntos desde janeiro de 2021. Eles ficaram noivos em 2022.

Pai de Fernanda Paes Leme visitou a neta

Neste sábado, 20, o pai de Fernanda Paes Leme, Álvaro José, usou as redes sociais para publicar uma declaração emocionante à neta Pilar, primeira filha da atriz. O comentarista esportivo compartilhou um registro do encontro com a bebê, que nasceu nesta semana.

"Pilar, você veio para mexer com nossas vidas. Fiquei sem reação ao te ver pela primeira vez , fiquei perdido com você pertinho de mim. Ah! Seja bem-vinda, minha netinha, e o vovô está aqui para fazer as suas vontades. Conte comigo! E não conte nada para a @fepaesleme ou o @victorasampaio. Esse será um segredo só nosso. Bem-vinda! Te amo", escreveu o narrador na legenda da publicação.