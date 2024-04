Paulinho Vilhena leva a filha para conhecer bebê de Fernanda Paes Leme

Amigos de longa data, o ator Paulinho Vilhena foi à maternidade visitar Fernanda Paes Leme e Pilar ao lado da esposa e da filha

Paulinho Vilhena encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que foi acompanhado de sua esposa, Maria Luiza Silveira, e da filha do casal, Manoela, de oito meses, visitar Fernanda Paes Leme e Pilar na maternidade. A bebê da atriz e apresentadora, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, nasceu na última quarta-feira, 17.

No vídeo postado no feed do Instagram, o ator conta que a herdeira está indo conhecer "a mais nova melhor amiga". Depois, ele aparece visivelmente emocionado ao conhecer a recém-nascida. Já na legenda da publicação, Vilhena falou sobre a relação de amizade com Fernanda.

"Entendi muito cedo que a amizade é uma das relações mais importantes e interessantes de aprender a viver, por quê?! Porque você oferece a essa pessoa amiga tudo que você é de melhor e caso o pior apareça, temos licença divina, pra amar ainda mais e dizer o que diria pra você mesmo com a pura e genuína intenção de melhorar", começou ele.

"Quase não dormi de ontem pra hoje, querendo ver minha amiga vivendo o que vivi há 8 meses atrás!! Hoje eu sou pai da Manoela, marido da Luiza e ela mãe da Pilar e mulher do Vitor. Entre nós, seremos pra sempre Paulinho e Fêpa. Muita Saúde e amor, família. Estamos mais que juntos", completou o ator, se declarando para o casal de amigos.

Mais cedo, Fernanda chegou a postar uma foto de Paulinho e da atriz Fernanda Rodrigues com Pilar no colo. "Caravana do Rio chegou", escreveu a mamãe de primeira viagem nos Stories do Instagram.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho Vilhena (@vilhenap)

Fernanda Paes Leme se derrete em novos cliques da filha recém-nascida

A apresentadora Fernanda Paes Leme explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 19, ao compartilhar novas fotos da filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio.

Nos cliques publicados no feed do Instagram pela atriz e apresentadora, a bebê aparece segurando um dedo da mamãe, e ela se derreteu com o momento de conexão com a herdeira. "De mãos dadas e coração em festa", disse a artista na legenda da publicação. Confira as fotos!