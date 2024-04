Paulinho Vilhena e Fernanda Rodrigues conhecem filha de Fernanda Paes Leme

Nas redes sociais, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme mostrou os atores Paulinho Vilhena e Fernanda Rodrigues com Pilar no colo

Nesta sexta-feira, 19, Fernanda Rodrigues e Paulinho Vilhena foram conhecer pessoalmente Pilar, a primeira filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio, que nasceu na última quarta-feira, 17, em São Paulo.

Nos Stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem mostrou os amigos usando máscaras, enquanto estavam com a recém-nascida no colo, e celebrou a visita. "Caravana do Rio chegou", escreveu a atriz e apresentadora. Fernanda Rodrigues, que viajou do Rio de Janeiro para São Paulo para ver a amiga e a bebê, estava acompanhada do marido, Raoni Carneiro.

E o dia foi cheio de visitas, mais cedo, a atriz Giovanna Lancellotti foi ao hospital conhecer a afilhada. Através dos Stories do Instagram, Fernanda registrou a amiga com a bebê no colo em um momento de carinho. "Acordamos com a dinda aqui e está agarrando ela igual a Felícia", disse ela.

Confira:

Fernanda Rodrigues e Paulinho Vilhena com filha de Fernanda Paes Leme

Reprodução/Instagram

Na última quinta-feira, 18, Bruno Gagliasso usou as redes sociais para enviar uma mensagem especial a Fernanda Paes Leme. Após o nascimento da primeira filha da apresentadora, Pilar, o marido de Giovanna Ewbank surpreendeu ao celebrar a chegada da pequena publicamente após a recente polêmica entre eles.

Em seu perfil no Instagram, Fernanda compartilhou o primeiro álbum de fotos com sua filha, que nasceu na quarta-feira, 17, e é fruto do relacionamento com Victor Sampaio. Claro que a publicação gerou muitos comentários, incluindo um de Gagliasso. De forma discreta, Bruno parabenizou sua amiga de longa data pelo nascimento da primeira herdeira: "Venha iluminar todos Pillar! Muito amor, saúde e paz", disse o ator, que completou a mensagem com muitos corações, assim como sua esposa.