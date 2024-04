Bruno Gagliasso surpreende com recado em meio a polêmica com Fernanda Paes Leme

Após Fernanda Paes Leme expor distanciamento com Bruno Gagliasso, ator decide afastar polêmicas e surpreende com mensagem para a apresentadora

Na última quinta-feira, 18, Bruno Gagliasso usou as redes sociais para enviar uma mensagem especial a Fernanda Paes Leme. Após o nascimento da primeira filha da apresentadora, Pilar, o marido de Giovanna Ewbank surpreendeu ao celebrar a chegada da pequena publicamente após a recente polêmica entre eles.

Em seu perfil no Instagram, Fernanda compartilhou o primeiro álbum de fotos com sua filha, que nasceu na quarta-feira, 17, e é fruto do relacionamento com Victor Sampaio. Entre os registros, ela aparece se derretendo com a pequena nos braços logo após o parto. Claro que a publicação gerou muitos comentários, incluindo um de Gagliasso.

De forma discreta, Bruno parabenizou sua amiga de longa data pelo nascimento da primeira herdeira: “Venha iluminar todos Pillar! Muito amor, saúde e paz”, disse o ator, que completou a mensagem com muitos corações, assim como sua esposa. Em outro comentário, Giovanna também felicitou a melhor amiga e colega de bancada pela família.

“Amém!!!! Muito amor, saúde e muitas felicidades pros papais e para Pilar que vai iluminar ainda mais essa família!!! Viva Pilar!!! Que benção de Deus!!”, disse a loira, que ajudou a afastar as especulações de uma suposta desavença entre eles. Para quem não acompanhou, Fernanda revelou o distanciamento com Gagliasso de forma inusitada no aniversário do ator.

Apesar de afirmar não entender completamente os motivos, a apresentadora desabafou sobre o rompimento com Bruno e ainda mandou um recado direto para o marido da amiga: “Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por quê... Ou não também. E está de coração, tudo bem", ela afirmou.

No relato, Fernanda também falou que sente saudades do amigo e de seus três filhos e gerou polêmica nas redes sociais. Até o momento, nem Giovanna, nem Bruno se manifestaram oficialmente sobre a declaração. Apesar disso, a apresentadora chamou atenção com uma publicação reforçando suas prioridades e declarando seu amor pela família.

