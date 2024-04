Fernanda Paes Leme admite afastamento e surpreende com recado para Bruno Gagliasso

Relação estremecida! Fernanda Paes Leme admite rompimento e manda recado ao desabafar sobre sua amizade com Bruno Gagliasso

Neste sábado, 13, Bruno Gagliasso completou 42 anos e recebeu uma declaração de uma amiga especial, Fernanda Paes Leme. No entanto, em sua homenagem, a apresentadora surpreendeu ao confirmar o distanciamento entre eles. Apesar de revelar não saber os motivos, ela desabafou sobre o rompimento e aproveitou para mandar um recado ao marido de Giovanna Ewbank.

Através dos stories do Instagram, Fernanda enviou um recado ao compartilhar uma foto ao lado de Bruno. Na legenda, a apresentadora explicou que estava achando que sua filha, a pequena Pilar, fosse nascer no mesmo dia em que o antigo amigo: “Ela está mexendo tanto. Estou até quietinha agora, deitada no sofá com os pés para cima”, iniciou o relato.

“No fundo, eu torci para ela segurar. Além de ser aniversário de um dos meus afilhados, também é o dia do Bruno. E dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, e dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, em tantos lugares”, Fernanda relembrou seu passado ao lado de Gagliasso.

No entanto, Fepa acabou admitindo o afastamento entre eles e confessou não se lembrar da última vez que viu seu amigo: "Ele ama esse número e por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade (não rapidinho aqui), que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho”, desabafou.

“Temos muita história e queria que esse dia seguisse dele!", ela falou sobre o nascimento da herdeira. Na sequência, Fernanda confirmou o rompimento, mas afirmou não saber o motivo: “Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por quê... Ou não também. E está de coração, tudo bem", ela afirmou.

Por fim, a famosa mandou um último recado ao ator: "Bruno, que você siga realizando seus sonhos, fazendo o que faz seu brilho de verdade, sendo esse cara único e imprevisível... Eu sigo aqui, torcendo pelas suas conquistas, amando seus filhos que sinto muita saudade e desejando muita saúde e sucesso para você e sua família linda. Parabéns”, escreveu.

Vale lembrar que em setembro do ano passado, o colunista Leo Dias informou que Giovanna e Fernanda estariam afastadas após um suposto climão no podcast que comandava juntas. Porém, a esposa de Bruno logo desmentiu os boatos e mostrou que as duas estavam juntas em uma viagem à Espanha na época em que os rumores surgiram.

Pouco tempo depois, em dezembro, Fernanda se despediu do seu podcast 'Quem Pode, Pod', do qual ela era host ao lado de Ewbank. Grávida de sua primeira filha com seu noivo, Victor Sampaio, a artista decidiu sair do programa para focar em sua família. Apesar de deixar o programa, as duas já gravaram um novo projeto juntas para o GNT.

