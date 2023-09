Giovanna Ewbank reage aos rumores de crise com Fernanda Paes Leme: 'Afastadas'

Após rumores de crise na amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, elas surgem juntas em viagem

A apresentadora Giovanna Ewbank reagiu publicamente sobre os rumores que estaria vivendo uma crise em sua amizade com a atriz Fernanda Paes Leme. Tudo começou quando o colunista Leo Dias informou que ela estariam afastadas após um climão no podcast que comandam juntas. Porém, a esposa de Bruno Gagliasso ironizou os boatos e mostrou que as duas estão juntas em uma viagem na Espanha.

Nesta sexta-feira, 29, Ewbank apareceu nos stories do Instagram enquanto curtia uma praia com Fernanda e a família em Ibiza. “Afastadas", ironizou ela nas imagens das duas caminhando na praia. Ao ver a imagem, Bruno Gagliasso brincou: “Fizeram as pazes? Para, não, sem briga, meu deus do céu”.

Além disso, a loira mostrou fotos com a amiga no feed do Instagram. “Quem Pode, pod… Viajar e curtir momentos especiais com os nossos. A gente tem a gente”, escreveu na legenda. Nos comentários, o marido dela entrou na brincadeira. “Até parece… Tava uma agarrando o cabelo da outra! Eu que tive que separar. Elas jogaram areia no olho uma da outra também”, brincou.

Giovanna Ewbank passou por cirurgia no nariz

A apresentadora Giovanna Ewbank revelou qual foi a cirurgia que realizou há poucos dias. A estrela contou que fez um procedimento no nariz para corrigir o desvio de septo, remover a carne esponjosa e ainda fez uma pequena mudança estética na ponta do nariz.

Em vídeo nas redes sociais, ela apareceu com o curativo no nariz e com hematomas no rosto. A artista explicou que a cirurgia foi algo funcional para melhorar a sua respiração e que o pós-operatório não foi fácil, já que ela enfrentou dificuldade para respirar nos primeiros dias.

“Desde ontem muita gente está perguntando o que aconteceu, que cirurgia ela fez, porque eu postei a foto no hospital e postei ontem dizendo que passei por uma cirurgia e que estou com algumas questões de crise de ansiedade. Eu vim explicar. Eu estou muito bem. Inclusive, hoje, pela primeira vez em alguns anos eu estou conseguindo respirar com o meu nariz. Eu passei por uma cirurgia que, teoricamente, é uma cirurgia simples, que é de desvio de septo e retirada da carne esponjosa. Eu já tinha retirado a carne esponjosa há 10 anos e voltei a respirar bem. E depois a carne esponjosa volta. De uns cinco anos para cá, a minha respiração voltou a ficar ruim e nos últimos anos ficou inviável. Eu estava tendo apineia, que é quando você para de respirar no meio do sono. Acordei muitas vezes com falta de ar e quando acorda você está com a garganta seca, querendo respirar", disse ela.

E completou: "Eu já sabia que precisava fazer a cirurgia de desvio de septo há alguns anos, desde que fiz a primeira cirurgia, mas eu tinha muito medo do pós, que diziam ser muito chatinho. E fato é. Uma das piores coisas que já passei na vida. Esses últimos quatro dias foram perturbadores, eu fiquei sem respirar real, quatro noites sem dormir. Hoje é o primeiro dia desde que fiz a cirurgia, que foi no dia 3, que eu consegui respirar. Estou bem, está tudo certo".