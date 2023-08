Giovanna Ewbank revela qual foi a cirurgia que realizou: 'É funcional'

Giovanna Ewbank aparece com curativo no nariz após passar por cirurgia e desabafa sobre pós-operatório

A apresentadora Giovanna Ewbank revelou qual foi a cirurgia que realizou há poucos dias. Nesta semana, ela citou nas redes sociais que fez uma operação e, agora, ela explicou o que aconteceu. A estrela contou que fez um procedimento no nariz para corrigir o desvio de septo, remover a carne esponjosa e ainda fez uma pequena mudança estética na ponta do nariz .

Em vídeo nas redes sociais, ela apareceu com o curativo no nariz e com hematomas no rosto. A artista explicou que a cirurgia foi algo funcional para melhorar a sua respiração e que o pós-operatório não foi fácil, já que ela enfrentou dificuldade para respirar nos primeiros dias.

“Desde ontem muita gente está perguntando o que aconteceu, que cirurgia ela fez, porque eu postei a foto no hospital e postei ontem dizendo que passei por uma cirurgia e que estou com algumas questões de crise de ansiedade. Eu vim explicar. Eu estou muito bem. Inclusive, hoje, pela primeira vez em alguns anos eu estou conseguindo respirar com o meu nariz. Eu passei por uma cirurgia que, teoricamente, é uma cirurgia simples, que é de desvio de septo e retirada da carne esponjosa. Eu já tinha retirado a carne esponjosa há 10 anos e voltei a respirar bem. E depois a carne esponjosa volta. De uns cinco anos para cá, a minha respiração voltou a ficar ruim e nos últimos anos ficou inviável. Eu estava tendo apineia, que é quando você para de respirar no meio do sono. Acordei muitas vezes com falta de ar e quando acorda você está com a garganta seca, querendo respirar", disse ela.

E completou: "Eu já sabia que precisava fazer a cirurgia de desvio de septo há alguns anos, desde que fiz a primeira cirurgia, mas eu tinha muito medo do pós, que diziam ser muito chatinho. E fato é. Uma das piores coisas que já passei na vida. Esses últimos quatro dias foram perturbadores, eu fiquei sem respirar real, quatro noites sem dormir. Hoje é o primeiro dia desde que fiz a cirurgia, que foi no dia 3, que eu consegui respirar. Estou bem, está tudo certo".

Por fim, ela contou ainda que está aproveitando o tempo longe do trabalho para cuidar de sua saúde mental, já que tem sofrido com crises de ansiedade. "Eu tenho tido muitas crises de ansiedade, cada vez mais próximas. Eu tive que tirar 20 dias de descanso, fiquei 20 dias afastada do trabalho, fui para o rancho para cuidar da minha saúde mental e aproveitei para cuidar da minha saúde também. É uma cirurgia funcional para que eu possa respirar. Aproveitei que estava fazendo a cirurgia funcional e aproveitei para mexer na pontinha do meu nariz. É pouca diferença. Eu tinha uma barriguinha no nariz que eu pedi para que tirassem", contou ela.

"Esse vídeo não é sobre uma cirurgia estética, é sobre saúde mental e física. Estou super bem, não falei antes porque estava muito mal no pós, estava sem conseguir respirar e entender tudo. Não gosto de esconder nada, e tenho dificuldade com isso na minha vida de esconder coisas, eu preferi já vir logo falar. Daqui uma semana eu já vou estar 100%, daqui dois dias já vou tirar a talinha e os curativos. Estou cuidando de mim, em um momento importante de cuidado comigo mesma e logo mais venho falar sobre questões emocionais e crises de ansiedade. Estou me cuidando para vir cada vez mais forte falar com vocês", afirmou.

Ciúmes do marido

Há pouco tempo, a apresentadora Giovanna Ewbank entrevistou Cleo Pires em seu Podcast, o ‘Quem Pode, Pod’. Mas a loira pegou todos de surpresa ao revelar que morria de ciúme da atriz. É que a morena já teve um breve caso com o marido de Gio, o ator Bruno Gagliasso, antes deles se casarem.

"Você já namorou o Bruno, né?", ela disparou. A convidada não fugiu do assunto, mas explicou que não foi um relacionamento: "Não namorei, a gente ficou", esclareceu a situação com Gagliasso. Mas Giovanna não mudou de assunto: "O Bruno deu um cachorrinho para ela!", denunciou enquanto dava risada.

Gioh também lembrou que Cleo presenteou seu marido com uma mala de grife: "Eu uso a mala até hoje! É linda. Inclusive, eu tive ódio dessa mala por anos, hoje em dia, eu olho e penso: 'Ah, vamos lá, Cleo'", ela brincou ao relatar seu ciúme. "Hoje em dia, a gente ri. Hoje, eu tenho mais segurança. Eu era muito insegura", explicou a loira.