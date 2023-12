Emocionada, Fernanda Paes Leme se despede do 'Quem Pode, Pod'

Grávida de sua primeira filha, Fernanda Paes Leme decide sair do podcast 'Quem Pode, Pod', com Giovanna Ewbank, e se despede de seu público

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme se despediu do seu podcast Quem Pode, Pod, do qual ela era host ao lado de Giovanna Ewbank, nesta terça-feira, 26. Grávida de sua primeira filha com seu noivo, Victor Sampaio, a artista decidiu sair do programa para focar em sua família.

Emocionada, a futura mamãe anunciou sua saída no último episódio do ano. "Hoje chega ao fim uma fase muito importante para mim, profissionalmente e pessoalmente. O ‘Quem Pode, Pod’ não foi uma plataforma para mostrar mais o meu trabalho, mas também foi um lugar para eu aprender muito, evoluir, me divertir, conhecer e redescobrir pessoas especiais. Aqui eu acertei, errei, virei meme, brilhei, refleti muito sobre questões muito sérias, viralizei e também aprendi a olhar mais para dentro", iniciou.

Fernanda ainda fez questão de dedicar uma parte de seu discurso para Giovanna, que lhe acompanhou nesta jornada de 55 episódios. "Que período especial eu pude passar ao seu lado, Gioh. A sua espontaneidade única, seu carisma e a sua generosidade. Te observar, te ver evoluir e compartilhar tantas vivências aqui com você. Por mais de 50 programas, a minha profunda admiração, respeito e compreensão por você só aumentou. Você é uma luz imensa. E cada reunião, cada programa, foi uma oportunidade de observar o que você tem melhor para oferecer, que é ser você. Obrigada por tanto!”, declarou a apresentadora.

Por fim, ela admitiu que estava nervosa com a despedida, mas garantiu que pode voltar no futuro. "Eu tô vibrando esse fim com a mesma emoção e frio na barriga de quando a gente começou. Porque é um fim e um início de uma vida nova, de mais uma vida que está chegando, e a gente não sabe como vai ser o futuro. Mas eu sei que o ‘Quem Pode, Pod’ é a minha casa e eu sei que as portas estão sempre abertas. E quem sabe eu não faço uma visitinha?", finalizou ela.

Vale lembrar que a parceria entre Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank não irá se encerrar. As duas irão seguir com um programa na GNT, que se chamará 'Quem não pode, se sacode', que estreará em 2024.

Confira o último episódio de Fernanda Paes Leme: