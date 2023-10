Fernanda Paes Leme anuncia primeira gravidez com o noivo Vitor Sampaio: “Nossa familinha”

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme pegou seguidores de surpresa ao anunciar sua primeira gravidez

Nesta quinta-feira, 12, Fernanda Paes Leme surpreendeu a todos ao anunciar em seu Instagram que está grávida de seu primeiro bebê! A atriz surgiu ao lado do noivo Victor Sampaio para revelar a novidade para seus seguidores.

Com um macacão dourado, a apresentadora do podcast “Quem Pode, Pod” surgiu com as mãos na barriga e ao lado do noivo, que vestia um look all black. Ainda para as fotos feitas por Guilherme Nabhan, o casal surgiu com o cachorro da família e com o ultrassom do bebê que está por vir.

“Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, viajando e sonhando com o futuro que a vida reserva pra gente. Seja o que for, vamos juntos, ter uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós 4”, escreveu a atriz na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos famosos celebraram a notícia! “Que alegria! Parabéns! Amém! Saúde!”, escreveu Tata Werneck. O ator João Guilherme celebrou: “Que coisa linda! Viva! Viva”. A cantora e ex-BBB Juliette comemorou: “Que coisa linda”. E Jennifer Nascimento, que também espera a primeira filha, comentou: “Fepa, bem-vinda”.

A atriz Camila Queiroz escreveu: “Que alegria! Viva”. E a dançarina e influenciadora Lore Improta comentou: “Deus abençoe”. A modelo Cintia Dicker também celebrou: “Que amor”. E Jade Picon também se manifestou: “Seus lindos! Parabéns”.

A amiga de Fernanda e co-apresentadora do "Quem Pode, Pod", Giovanna Ewbank também celebrou a novidade! "É felicidade demais que não cabe na gente! Vem bebê, vem com todo esse amor que nós tanto te esperamos! Você já é tão amado! Amém", escreveu a esposa da Bruno Gagliasso.

Os seguidores de Paes Leme também adoraram a novidade e celebraram nos comentários! "Que notícia linda! Bem vindos ao mundo das emoções inimagináveis! Deus abençoe", comentou uma fã. Outra seguidora escreveu: "Parabéns família! Torço por vocês como se da minha família fossem! Fe Paes Leme será uma mãe maravilhosa".

E o casamento?

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio já estão juntos há dois anos. Apesar disso, em entrevista para o site Gshow, a famosa garantiu que, apesar do noivado, um casamento ainda não está no plano dos dois.

"O casamento vem aí um dia, quem sabe. Mas eu não estou planejando absolutamente nada. Nem eu, nem o Victor. Estamos felizes assim. Quem sabe no próximo ano?", comentou a famosa durante um evento em junho.