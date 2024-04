Em Portugal, Paolla Oliveira ostenta luxo com bolsa caríssima. Saiba o valor!

Trabalhando em novos projetos em Portugal, Paolla Oliveira elege bolsa caríssima para passeio pela cidade e ostenta luxo; saiba o valor do acessório!

A atriz Paolla Oliveira está em Portugal para iniciar um novo projeto secreto em sua carreira. Com isso, ela aproveitou para explorar a cidade de Lisboa em seus momentos livres. Nesta quinta-feira, 25, a musa mostrou que tem estilo ao eleger bolsa super chique para fazer os passeios pela cidade.

Em seu perfil oficial do Instagram, a namorada de Diogo Nogueira apareceu em um look simples, com camisa branca e calça jeans, para turistas pela capital portuguesa. No entanto, o que chamou atenção foi sua bolsa de mão, da grife Prada, avaliada em cerca de R$ 15 mil.

"Lisboando", escreveu Paolla na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios. "Amo Lisboa! Você tá muito linda", declarou a cantora Ivete Sangalo."Perfeita meu amor", declarou um fã. "Aí que maravilhosaaaaaa", disse outro. "Muito gata essa deusa", disparou mais um.

Paolla Oliveira reflete sobre recomeços em primeiro dia de trabalho internacional

A atriz Paolla Oliveira embarcou para mais uma viagem internacional na última quarta-feira, 24. Misteriosa, a artista deu a entender que está viajando a trabalho, mas não deu detalhes sobre o que irá fazer no exterior. Na ocasião, ela ainda refletiu sobre recomeços em vídeo publicado nas redes sociais.

No seu perfil oficial do Instagram, Paolla apareceu no aeroporto de Braga, em Portugal, e contou que estava indo para seu primeiro dia de trabalho em 18 anos. Narrando o seu dia pelo país europeu, a famosa mostrou um pouco de seus passeios pela cidade e falou um pouco sobre explorar novos lugares em sua vida.

"Só a gente sabe o peso dos nossos recomeços. Principalmente, quando começamos a usar nosso trabalho como parte da nossa própria identidade. Mas, aqui entre a gente, recomeçar também é se permitir ser vulnerável diante da nossa própria caminhada, nossa própria jornada. Porque afinal de contas, é assim que a gente cresce, a gente se reinventa, e que, de fato, a gente vive", disse Paolla.