Virginia Fonseca compra bolsa caríssima e super exclusiva. Saiba o valor!

Virginia Fonseca compra bolsa caríssima e super exclusiva, mas o que impressiona é o valor do item de luxo; saiba quanto custou!

A influenciadora digital Virginia Fonseca impressionou seus seguidores ao mostrar sua mais nova aquisição de luxo em suas redes sociais Nesta quinta-feira, 18, a esposa do cantor Zé Felipe contou que adquiriu mais uma bolsa caríssima e o valor do item chocou seus fãs.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a empresária surgiu com uma bolsa Kelly, da grife Hermès, avaliada em torno de R$ 100 mil. A nora de Leonardo optou pelo clássico modelo preto e ficou super contente ao mostrar o acessório em vídeo.

"É minha primeira Kelly. Não tinha porque não achava tão bonita, mas vi essa e fiquei alucinada. Que bolsa maravilhosa. Tem que trabalhar mesmo, porque senão, esquece", disse a loira ao admirar sua bolsa, além de pulseira e cinto, que veio de brinde.

Na legenda do vídeo, Virginia ainda brincou ao usar o item como um incentivo para trabalhar. "Bora trabaiá para manter nossos mimos né... pois nascemos guerreiras e não herdeiras", disse a influenciadora.

Recentemente, Virginia ganhou um presente ainda mais caro de seu marido Zé Felipe. No último mês, ela foi surpreendida por um colar da grife Bvlgari em formato de cobra. O item é feito em ouro rosa 18 quilates e diamantes e custa mais de R$ 500 mil.

Virginia Fonseca responde se quer ter mais filhos com Zé Felipe

No último domingo, 14, Virginia Fonseca participou do Domingo Legal, do SBT, e abriu o jogo sobre expandir sua família com Zé Felipe. Grávida de um menino, José Leonardo, a influenciadora já é mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. Mas será que essa família tem chance de ficar ainda maior?

Em conversa com Celso Portiolli, a empresária contou que não pretende ter mais filhos após o terceiro para focar em outras coisas. Ao ser questionada pelo apresentador sobre como estão as expectativas para a chegada do bebê, e a futura mamãe disse estar animada para conhecer o filho.

"Eu tenho duas Marias e (agora vou ter) um Zé. Na minha casa, até os cachorros são fêmeas. Agora vem o Zé também para a gente dividir a bronca", disse Virginia. Logo em seguida, o apresentador perguntou se ela desejava continuar ou parar de ter filhos. Sincera, ela disse: "Parar".