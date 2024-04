Grávida, Virginia Fonseca responde se quer ter mais filhos com Zé Felipe

Grávida de seu terceiro bebê, José Leonardo, Virginia Fonseca responde se quer ter mais filhos com Zé Felipe; saiba mais!

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão construindo uma linda família. O casal já é pai das pequenas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, e estão à espera de seu terceiro filho, José Felipe. Mas será que essa família tem chance de ficar ainda maior?

Em sua participação no programa Domingo Legal, do SBT, no último domingo, 14, Virginia respondeu se deseja ter mais herdeiros com o filho de Leonardo. Em conversa com Celso Portiolli, a empresária contou que não pretende ter mais filhos após o terceiro para focar em outras coisas.

Na conversa, Celso questionou a loira sobre como estão as expectativas para a chegada do bebê, e a futura mamãe disse estar animada para conhecer o filho. "Eu tenho duas Marias e (agora vou ter) um Zé. Na minha casa, até os cachorros são fêmeas. Agora vem o Zé também para a gente dividir a bronca", disse Virginia.

Logo em seguida, o apresentador perguntou se ela desejava continuar ou parar de ter filhos. Sincera, Virginia disse: "Parar". No entanto, a opinião vai contra de Zé Felipe, que já falou anteriormente que quer ter mais herdeiros.

"O que a Virginia aguentar, eu tô pronto para fazer. Se ela aguentar, eu dou conta. Tô preparado",afirmou o cantor em participação do podcast PodPah no fim de março. Contudo, Zé afirmou que apenas toparia caso fosse algo de desejo da sua esposa.

"Vamos ser reais, pra nós, homens, é muito fácil... É virar o olhinho e meteu... Nos 9 meses que ela tava passando mal, se sentindo mal, sono, espinha, e nós estamos lá, com o pé pra cima. Depois que nasce, você cuida", confessou Zé na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca se pronuncia após susto com tombo ao vivo no SBT

Ainda em sua participação no Domingo Legal, do SBT, no último domingo, 14, Virginia Fonseca assustou os telespectadores ao levar um tombo ao vivo durante o quadro Passa Ou Repassa. Grávida de seu terceiro filho, a esposa de Zé Felipe se preparava para levar uma 'torta na cara' quando escorregou no palco.

Assim que a influenciadora digital caiu, algumas pessoas que estavam perto rapidamente correram para ajudá-la. No registro que circula nas redes sociais, é possível perceber que a nora de Leonardo conseguiu se apoiar e bateu apenas o joelho.

Após o susto, ela usou as redes sociais para tranquilizar o público e comentar sobre o incidente. "Tô ótima, viu? Não precisam se preocupar! Eu coloquei a mão e o joelho, então não bati nem quadril e nem barriga. José Leonardo tá ótimo por cá, graças a Deus", escreveu ela em seus stories, mostrando o momento da queda.

Em seguida, Virginia Fonseca apareceu para reforçar que estava tudo bem e que nada de grave havia acontecido com ela e com o bebê. "Gente, eu estou de boa, eu caí, mas coloquei a mão e o joelho, não bati nem o quadril e nem a barriga. Só cai mesmo", declarou.