Grávida, Virginia Fonseca se pronuncia após susto com tombo ao vivo no SBT

Grávida de seu terceiro filho, Virginia Fonseca tranquilizou os fãs após escorregar no palco do 'Domingo Legal' e cair ao vivo

A influenciadora Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, foram recebidos neste domingo, 14, por Celso Portiolli no programa 'Domingo Legal', do SBT, e participaram do famoso quadro 'Passa ou Repassa'. A famosa, que está grávida de seu terceiro filho, acabou assustando os telespectadores ao levar um tombo ao vivo durante a brincadeira.

Na ocasião, Virginia se preparava para levar uma 'torta na cara' quando escorregou no palco. Assim que a influenciadora digital caiu, algumas pessoas que estavam perto rapidamente correram para ajudá-la. No registro que circula nas redes sociais, é possível perceber que a nora de Leonardo conseguiu se apoiar e bateu apenas o joelho.

Após o susto, ela usou as redes sociais para tranquilizar o público e comentar sobre o incidente. "Tô ótima, viu? Não precisam se preocupar! Eu coloquei a mão e o joelho, então não bati nem quadril e nem barriga. José Leonardo tá ótimo por cá, graças a Deus", escreveu ela em seus stories, mostrando o momento da queda.

Em seguida, Virginia Fonseca apareceu para reforçar que estava tudo bem e que nada de grave havia acontecido com ela e com o bebê. "Gente, eu estou de boa, eu caí mas coloquei a mão e o joelho, não bati nem o quadril e nem a barriga. Só cai mesmo", declarou.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe estão à espera de seu primeiro filho homem, José Leonardo. Além do caçula da família, os dois também são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um aninho.

Que perigo! 😲 Virgínia que está grávida de 4 meses, escorregou e caiu durante a sua participação no ‘Passa ou Repassa’ do ‘Domingo Legal’. pic.twitter.com/xXXOyWou2t — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) April 14, 2024

Virginia Fonseca mostra fotos inéditas de seu aniversário

A influenciadora digital Virginia Fonseca celebrou seus 25 anos no último dia 6, mas as fotos da celebração não param de chegar. Nesta terça-feira, 9, a esposa de Zé Felipe resgatou alguns cliques inéditos dessa data especial e compartilhou com seus seguidores nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a empresária compartilhou uma foto na mesa do bolo, que foi personalizado com todos os nomes de sua família. Entre eles estão o de seus três filhos, Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1, e José Leonardo, que irá nascer ainda este ano.

Na legenda, a famosa ainda falou sobre o momento do clique, que foi feito pouco antes da estreia do seu programa 'Sabadou com Virginia', no SBT. "Achei aqui perdida na galeria e ainda vale né?! Bom, se não valer, vamo fingir que vale kkkkk juro que não posto mais nenhuma foto do meu aniversário. Mas nesse momento ai eu tava tão tensa, faltavam poucos minutos pra estrear o programa e eu não tava conseguindo nem conversar de tanta ansiedade kkkk mas depois foi só alegria rsss", disse Virginia. Confira!