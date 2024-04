A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar qual é o tamanho atual de sua barriga de grávida

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu os fãs ao mostrar o quanto sua barriga de grávida já cresceu. Ela espera o nascimento seu terceiro filho, que vai se chamar José Leonardo e é fruto do casamento com o cantor Zé Felipe.

Nos stories do Instagram, ela abriu o botão da calça para deixar à mostra sua barriguinha saliente em uma selfie para os fãs. Na legenda, ela apenas disse: "4 meses do Zé".

A influencer já é mãe de suas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano. Atualmente, ela comanda um programa de TV no SBT, chamado Sabadou.

Virginia Fonseca exibe sua barriga de 4 meses de gestação - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca comemora 25 anos e ganha declaração de Zé Felipe

Virginia Fonseca comemorou em suas redes sociais, neste sábado, 06, a chegada de seus 25 anos. No feed, a influenciadora digital publicou algumas fotos de biquíni, exibindo a barriguinha de sua terceira gravidez e agradecendo mais um ciclo de vida.

Além das fotos com o marido e mostrando a barriga, Virginia posou com as filhas e alguns convidados, que estavam usando abadás personalizados com o nome da influenciadora e sua idade.

"Viva eu! Hoje completo 25 anos, um novo ciclo se inicia e só tenho agradecer a Deus por absolutamente tudo e a única coisa que peço é saúde, para mim e para todos que amo! O resto a gente corre atrás. Dois mil e vinte e quatro é nosso, toda honra e glória a Deus!", escreveu a influenciadora na legenda do post.

Já o cantor Zé Felipe, seu marido, fez uma declaração emocionante em seu Instagram logo nos primeiros minutos do dia. Juntos desde de 2020, o casal está à espera de José Leonardo e já são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um.

"Você é meu presente! Agradeço todos os dias a Deus por ter te conhecido, por cruzar nossos caminhos. Construímos uma família linda, meu amor e cada momento é especial. Refletir sobre isso me emociona e me faz entender o quão a felicidade é nossa companheira, o quão você é forte, talentosa e guerreira em tudo", disse ele em um trecho da legenda.