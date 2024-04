Virginia Fonseca comemora 25 anos e ganha declaração de Zé Felipe

Virginia compartilhou em suas redes sociais fotos sozinha, com o marido, as filhas e os convidados de seu aniversário neste sábado, 06

Virginia Fonseca comemorou em suas redes sociais, neste sábado, 06, a chegada de seus 25 anos. No feed, a influenciadora digital publicou algumas fotos de biquíni, exibindo a barriguinha de sua terceira gravidez e agradecendo mais um ciclo de vida.

Além das fotos com o marido e mostrando a barriga, Virginia posou com as filhas e alguns convidados, que estavam usando abadás personalizados com o nome da influenciadora e sua idade.

“Viva eu! Hoje completo 25 anos, um novo ciclo se inicia e só tenho agradecer a Deus por absolutamente tudo e a única coisa que peço é saúde, para mim e para todos que amo! O resto a gente corre atrás. Dois mil e vinte e quatro é nosso, toda honra e glória a Deus!”, escreveu a influenciadora na legenda do post.

Nos comentários a empresária recebeu uma chuva de parabéns de seus seguidores e amigos: “Muito chique esse visual combinando!! Parabéns”, escreveu uma, “Saúde amor família e prosperidade sempre !!!! Aproveita muito seu dia e que sua estreia hoje na tv tb seja incrível!”, desejou outro se referindo a estreia do programa da Virgínia no SBT.

Já o cantor Zé Felipe, seu marido, fez uma declaração emocionante em seu Instagram logo nos primeiros minutos do dia. Juntos desde de 2020, o casal está à espera de José Leonardo e já são pais de Maria Alice, de dois anos e Maria Flor, de um.

"Você é meu presente! Agradeço todos os dias a Deus por ter te conhecido, por cruzar nossos caminhos. Construímos uma família linda, meu amor e cada momento é especial. Refletir sobre isso me emociona e me faz entender o quão a felicidade é nossa companheira, o quão você é forte, talentosa e guerreira em tudo".

"O quão me faz um homem feliz. Comemoro sua vida com muita gratidão. Te amo desde o momento em que coloquei meus olhos nos teus. Viva você! O mundo é seu e sou honrado de viver ele ao seu lado. Parabéns!!!!!! Te amo, Virginia", escreveu o cantor.