Poliana Rocha presta bela homenagem para Virginia Fonseca: "Me conquistou"

Poliana Rocha usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua nora, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Neste sábado, 6, a mulher do cantor sertanejo Zé Felipe completou 25 anos de vida, e ganhou uma bela mensagem da sogra.

Em seu perfil oficial no Instagram, Poliana recordou uma foto em que Virginia aparece deitada em seu colo, e ressaltou o quanto gosta dela. "Essa foto representa muito para mim: sou muito feliz por ser sua sogra, uma pessoa tão especial", começou o texto.

A mulher do cantor Leonardo falou sobre a relação de amizade e cumplicidade das duas. "Quando você entrou na minha casa pela primeira vez, já sabia que você se tornaria muito importante na minha vida. Seu jeito autêntico e verdadeiro de ser me conquistou!!", acrescentou.

"Ter na esposa do meu filho, minha grande amiga é uma alegria que invade sempre meu coração!!!! Desejo que este seu próximo ano e ciclo sejam marcados por saúde, amor, paz, saúde, plenitude, felicidades e muitas realizações!!!! @virginia", finalizou a homenagem.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de 1 aninho. Eles estão à espera do terceiro filho, que se chamará José Leonardo.

Confira a publicação:

