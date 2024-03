Poliana Rocha surpreende ao revelar problema com suas mãos: 'Horrível'

Ao ser questionada sobre questão com suas mãos, Poliana Rocha surpreende ao admitir problema e medo de passar por cirurgia

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, revelou uma questão de sua intimidade. Em sua rede social, a mãe de Zé Felipe compartilhou com os internautas um problema que sofre com suas mãos.

Ao ser questionada sobre ter hiperidrose, a sogra de Virginia Fonseca abriu o jogo sobre sofrer com o suor excessivo na região das mãos e não gostar nem pouco disso. Apesar de ficar bastante incomodada, ela revelou que não tem coragem de fazer a cirurgia.

"Tenho e acho horrível! Mas tenho medo de fazer cirurgia", contou a loira ao responder a pergunta enviada na caixinha de perguntas que abriu em seus stories na rede social. A cirurgia mencionada pela esposa do sertanejo é uma forma de tratar a hiperidrose.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora digital e empresária passou por um procedimento no rosto. Poliana Rocha colocou fios de sustentação na face para ficar com a aparência mais jovem.

NADA DE CIRURGIA PLÁSTICA

Anteriormente, Poliana revelou que nunca passou por uma cirurgia plástica, mas é adepta de procedimentos estéticos minimamente invasivos, como a aplicação de botox e laser para a flacidez da pele. Desta vez, a jornalista decidiu inovar no tratamento e colocou os fios para levantar a região das sobrancelhas e do bigode chinês.

Por meio dos stories do Instagram, ela contou que passou por um dia de cuidados com a saúde e beleza e postou um vídeo do momento da aplicação. Em seguida, Poliana mostrou o resultado, ainda com curativos. “Acabei de sair, é normal falar assim porque estou anestesiada”, disse ela, sobre estar com o rosto paralisado. “Para uma mulher da minha idade, era para colocar muito mais fios, mas coloquei só quatro aqui e quatro aqui. Quero ver como vai acomodar no meu rosto, fazer aos poucos”, continuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)