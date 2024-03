Poliana Rocha coloca fios de sustentação no rosto e médica alerta sobre procedimento: 'Podem ceder'

Jornalista Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, decide colocar fios no rosto para levantar a região das sobrancelhas e do bigode chinês

A jornalista Poliana Rocha (47), esposa do cantor Leonardo (60), surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao revelar que fez um procedimento estético. Ela colocou fios de sustentação no rosto para dar aquela "levantadinha" na região das sobrancelhas e do bigode chinês e impressionou ao mostrar o resultado da mudança. A CARAS Brasil conversou com a médica Fernanda Nichelle, que atua exclusivamente na área estética com atualizações nas universidades de Harvard e Michigan, nos Estados Unidos, que explicou como funciona o procedimento.

"Os fios de sustentação facial são uma opção para o rejuvenescimento facial. No entanto, é importante destacar que essa técnica é mais apropriada para certos pacientes e deve ser considerada como um complemento aos outros tratamentos disponíveis. É crucial lembrar que os resultados imediatos podem não ser tão duradouros quanto inicialmente esperado, já que os fios podem ceder um pouco ao longo do tempo e, em alguns casos, o resultado final pode não ser tão prolongado em comparação com outros pacientes", diz Fernanda.

A especialista ressalta que existem indicações bastante específicas para o uso dessa técnica. "É essencial informar ao paciente sobre a durabilidade dos resultados. Além disso, é fundamental ressaltar que esse tratamento deve ser realizado por profissionais treinados e qualificados na técnica, garantindo assim a segurança e eficácia do procedimento", fala.

NADA DE CIRURGIA PLÁSTICA

Anteriormente, Poliana revelou que nunca passou por uma cirurgia plástica, mas é adepta de procedimentos estéticos minimamente invasivos, como a aplicação de botox e laser para a flacidez da pele. Desta vez, a jornalista decidiu inovar no tratamento e colocou os fios para levantar a região das sobrancelhas e do bigode chinês.

Por meio dos stories do Instagram, ela contou que passou por um dia de cuidados com a saúde e beleza e postou um vídeo do momento da aplicação. Em seguida, Poliana mostrou o resultado, ainda com curativos. “Acabei de sair, é normal falar assim porque estou anestesiada”, disse ela, sobre estar com o rosto paralisado. “Para uma mulher da minha idade, era para colocar muito mais fios, mas coloquei só quatro aqui e quatro aqui. Quero ver como vai acomodar no meu rosto, fazer aos poucos”, continuou.