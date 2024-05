Carol Celico exibe barrigão na reta final da gestação: ‘Bebê ou tatu-bola?’

Tá chegando a hora! Carol Celico se derrete pelo tamanho do barrigão enquanto se prepara para dar à luz ao terceiro herdeiro

Na última quarta-feira, 01, a empresária e influenciadora digital Carol Celico compartilhou em suas redes sociais uma foto exibindo seu barrigão, já que está prestes a dar à luz ao seu terceiro filho, o primeiro com o empresário Eduardo Scarpa. Com o nascimento do bebê se aproximando, ela se derreteu pelo tamanho do pequeno no ‘forninho’.

Através dos stories em seu perfil no Instagram, Carol compartilhou uma foto de seu barrigão e revelou que o bebê, um menino chamado Rafael, já está quase chegando aos três quilos: "Um bebê ou tatu-bola? Rafael está igual a um tatu-bola na minha barriga... 2950kg de gostosura!", ela se derreteu ao legendar o registro.

Anteriormente, Carol também compartilhou vídeos de uma campanha publicitária em suas redes sociais. Nos vídeos, ela é vista acariciando a barriga e aproveita a legenda para refletir sobre a maternidade: “Quando nos tornamos mães nos tornamos também artistas, que descobrem a cada dia a beleza do que dá certo dentro da própria realidade”, escreveu.

Claro que os seguidores encheram os comentários de elogios e dividiram sua ansiedade pela chegada do bebê: “A mamãe do ano, linda e pura elegância”, exaltou uma admiradora. “Mami mais linda”, escreveu mais uma. “Rafa tá chegando”, uma terceira se derreteu. “O mês do Rafa nascer chegou”, lembrou outra fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Vale mencionar que Rafael está previsto para chegar ao mundo no final de maio, segundo a mamãe. Além do pequeno, que é fruto de seu atual casamento com o empresário Eduardo Scarpa, ela já é mãe de Luca, de 14 anos, e Isabella, que acaba de completar 13 anos, herdeiros de seu relacionamento anterior com o jogador de futebol Kaká.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Filha de Kaká usou vestido de marca própria da mãe em festa:

Mesmo com pouca idade, Isabella Celico, filha de Carol Celico e Kaká, já tem mostrado bom gosto e muito cuidado com seu visual. No último sábado, 27, a garotinha completou 13 anos e escolheu um look mais que especial para sua festa de aniversário. Isso porque ela usou uma peça da marca da própria mãe para comparecer ao evento; saiba o valor.