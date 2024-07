Tiago Leifert reage após receber alfinetada de Vini Jr: ‘Fora da realidade’

Após criticar desempenho e receber uma resposta afiada de Vini Jr, Tiago Leifert se manifesta e joga a real sobre o que pensa do jogador

Após criticar o desempenho de Vini Jr. e receber uma resposta afiada do jogador de futebol, Tiago Leifert decidiu se manifestar publicamente em suas redes sociais. Desta vez, o jornalista reconheceu que considera o craque um dos maiores talentos da atualidade, mas reforçou que não se arrepende de suas críticas e explicou seus motivos.

Em uma live nas suas redes sociais, Tiago comentou que viu a resposta do atleta nas redes sociais e negou estar tentando colocar os brasileiros contra a Seleção: “Isso de achar que estou contra a Seleção e achar que a gente joga as pessoas contra os jogadores da Seleção é uma coisa muito fora da realidade”, iniciou o apresentador.

Em seguida, Leifert lembrou que já exaltou o atleta diversas vezes, mas não obteve a mesma repercussão: “Esses cortes nunca vão chegar no Vinicius, os cortes que eu peço que ele seja o melhor do mundo na Bola de Ouro também não vão chegar, os cortes que eu o defendo horas e horas também não vão chegar. Essas coisas não viralizam”, completou.

Ex-apresentador do Big Brother Brasil, ele aproveitou para mandar um recado direto ao craque: “Mas, se chegar Vinicius sou muito seu fã, eu acho você o melhor do mundo, acho que você merece a Bola de Ouro esse ano, mas também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais. Eu não retiro absolutamente nada do que falei na minha crítica”, disparou.

"A imprensa inteira está a seu favor, Vini, todo mundo te ama, todo mundo te idolatra, todo mundo te exalta. Depois que você tomou cartão amarelo e foi suspenso, as críticas até do Globo Esporte, era que a seleção precisava potencializar o seu talento“, Tiago, que tem um canal para falar sobre esportes, reforçou suas críticas ao jogador.

O que aconteceu entre Tiago Leifert e Vini Jr?

Para quem não acompanhou a polêmica, Durante live no canal TiaGol, Tiago Leifert criticou a atuação de Vinícius Jr após o jogo entre Brasil e Paraguai, apesar da Seleção Brasileira ter vencido por 4 a 1 a partida válida pela Copa América: "O Vini, que eu vi muita gente falar: 'Agora o Vini tem um jogo para ele, agora é o Vini do Real Madrid'.

“Oi? De jeito nenhum, não é mesmo o Vini do Real Madrid. Esse é o Vini recém-saído do Flamengo, que jogava para ele. Que dribla para trás e que quer dar carretilha o tempo inteiro", disse Tiago. Acontece que o atleta viu os comentários e fez questão de rebater publicamente, afirmando que o jornalista queria ‘colocar os brasileiros’ contra ele.