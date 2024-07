Ronaldinho Gaúcho é visto acompanhado por morena misteriosa na Barra da Tijuca

Nesta terça-feira, 2, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi fotografado na companhia de uma mulher misteriosa na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro; confira

Nesta terça-feira, 2, Ronaldinho Gaúcho foi visto em um quiosque na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, acompanhado de uma morena misteriosa. O ex-jogador de futebol tinha copos de bebida na mesa e trocou conversa com a mulher próximo à praia.

Sorridente e bem humorado, o famoso vestia uma boina, óculos de sol e regata, além de interagir com a câmera ao ser fotografado. Até o momento, a identidade da companhia do atleta não foi revelada.

Confira os registros:

No último domingo, 30, a última vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo completou 22 anos. Em comemoração, Ronaldinho Gaúcho usou as redes sociais para recordar o momento. "Há 22 anos realizei um dos maiores sonhos da minha vida!!! Felicidade sem fim em conquistarmos a 5 estrela!!!!!", escreveu no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho)

Ronaldinho Gaúcho surpreende ao participar do reality ‘No Limite’ na Turquia

Ronaldinho Gaúcho ganhou o título oficial de ‘Rei do rolê aleatório’! O ex-jogador de futebol brasileiro, que sempre surpreende ao dar o ar da graça nas situações mais inusitadas, impressionou novamente. Dessa vez, ele marcou presença em uma participação especial no reality show ‘No Limite’, mas na versão turca da atração.

O convidado de honra participou de uma prova envolvendo uma competição de futebol e dispensou apresentações, já que foi aclamado pelos participantes. Em conversa com os confinados, o atleta explicou que acompanhava o reality show e esperava que essa fosse uma prova tranquila, considerando o histórico extremo do programa.

Na sequência, Ronaldinho se juntou aos participantes do reality show em um campo de futebol e competiu com eles. O atleta mostrou que não perdeu sua habilidade e deixou os confinados impressionados com seus lances. Inclusive, ele chegou a marcar um gol de bicicleta, entre outras jogadas surpreendentes; veja o momento: