Ronaldinho Gaúcho surpreende ao participar do reality ‘No Limite’ na Turquia

Ronaldinho Gaúcho impressiona ao participar de reality show turco; o rei do rolê aleatório chegou até a marcar um gol de bicicleta

Ronaldinho Gaúcho ganhou o título oficial de ‘Rei do rolê aleatório’! O ex-jogador de futebol brasileiro, que sempre surpreende ao dar o ar da graça nas situações mais inusitadas, impressionou novamente. Dessa vez, ele marcou presença em uma participação especial no reality show ‘No Limite’, mas na versão turca da atração.

O convidado de honra participou de uma prova envolvendo uma competição de futebol e dispensou apresentações, já que foi aclamado pelos participantes. Em conversa com os confinados, o atleta explicou que acompanhava o reality show e esperava que essa fosse uma prova tranquila, considerando o histórico extremo do programa.

Na sequência, Ronaldinho se juntou aos participantes do reality show em um campo de futebol e competiu com eles. O atleta mostrou que não perdeu sua habilidade e deixou os confinados impressionados com seus lances. Inclusive, ele chegou a marcar um gol de bicicleta, entre outras jogadas surpreendentes; veja o momento:

Claro que o novo rolê aleatório do brasileiro deu o que falar e ele viralizou nas redes sociais rapidamente: “O roteirista da vida do Ronaldinho Gaúcho com certeza já entregou na mão do estagiário e disse: toca isso e vê onde vai dar”, disse um admirador no X, antigo Twitter. “Nessa a Globo dormiu no ponto”, outro brincou com a versão brasileira do programa.

Vale mencionar que no ano passado, Ronaldinho chegou a se pronunciar sobre seus rolês aleatórios em entrevista à Cazé TV. Ele explicou que gosta de se jogar e viver novas aventuras: “São coisas que vão surgindo, aí fica o rolê aleatório, que a cada hora é um lugar diferente. Aí o pessoal fala: 'tu não para, está aqui, está ali', é sempre viajando", brincou.

Durante a conversa, o ex-craque da Seleção Brasileira também falou sobre sua aposentadoria: "Minha vida não mudou muito, sempre evento, sempre imprensa, estamos sempre jogando partidas festivas. Parei de jogar, mas a rotina não mudou muito. O vestiário. É um lugar maravilhoso”, ele celebrou a nova fase em sua vida.

Ronaldinho Gaúcho dará festão de aniversário:

Ronaldinho Gaúcho vai completar 44 anos no próximo mês, e a CARAS Brasil descobriu que o ex-jogador de futebol - eleito o Melhor do Mundo pela FIFA por dois anos consecutivos (2004 e 2005) e campeão do mundo pela Seleção Brasileira na Copa de 2002 - está preparando um festão para comemorar ao lado de 200 convidados.

O evento será realizado na noite do dia 6 de março, em uma mansão no Rio de Janeiro. “Estou animado”, ele confessa. Afastado dos holofotes há um bom tempo, Ronaldinho disse, com exclusividade à CARAS Brasil, que promete voltar com tudo, dando start nas comemorações do seu aniversário; saiba mais detalhes sobre a festa do rei do rolê aleatório.