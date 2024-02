Ronaldinho Gaúcho dará festão de aniversário com 30 seguranças: 'Vem com a tropa'

Ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho conta a CARAS Brasil que está preparando um festão no Rio de Janeiro, para comemorar o aniversário de 44 anos

Ronaldinho Gaúcho vai completar 44 anos no próximo mês, e a CARAS Brasil descobriu que o ex-jogador de futebol - eleito o Melhor do Mundo pela FIFA por dois anos consecutivos (2004 e 2005) e campeão do mundo pela Seleção Brasileira na Copa de 2002 - está preparando um festão para 200 convidados. O evento será realizado na noite do dia 6 de março, em uma mansão no Rio de Janeiro. “Estou animado”, confessa.

Afastado dos holofotes há um bom tempo, Ronaldinho disse, com exclusividade a CARAS Brasil, que promete voltar com tudo, dando start nas comemorações do seu aniversário (dia 21). “A bruxaria estará solta, hein. Vem com a tropa do Bruxo”, brinca. “Quero ver o Rio de Janeiro todo comentando sobre essa festa. Estou animado", emenda.

Com uma mistura dos temas brasilidade, jogos e Rio de Janeiro, a festa - que será em uma mansão e contará com mais de 30 seguranças - terá o show da Tropa do Bruxo, além de muita comida e bebida.

TÍTULOS AO LONGO DA CARREIRA

O futebolista carrega os maiores títulos do mundo no esporte, entre eles: o primeiro (e ainda o único) jogador de futebol da história a ter conquistado a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores da América, a Copa do Mundo FIFA; além de ter sido eleito o Melhor do Mundo.

Ronaldinho Gaúcho venceu ainda a tradicional premiação Ballon d'Or (France Football), em 2005, fazendo parte do seleto grupo de vencedores da Bola de Ouro, Copa do Mundo FIFA e Liga dos Campeões da UEFA. Outras premiações de melhor jogador do ano foram as da World Soccer (2004 e 2005) e FIFPro (2005 e 2006); dentre vários outros prêmio acumulados.

O ex-jogador teve passagem pelo Milan antes de voltar ao Brasil pelo Flamengo, em 2011. No ano seguinte, foi contratado pelo Atlético Mineiro. Entre 2014 e 2015, defendeu o clube mexicano Querétaro. Em 2018, anunciou a aposentadoria dos campos.